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قطاع الأعمال: خط جديد لبنج الأسنان وآخر لإنتاج المستحضرات.. ونواب: يغطى الإحتياجات المحلية ويساهم فى زيادة الإستثمار ويوفر فرص عمل

جولة وزير قطاع الأعمال
جولة وزير قطاع الأعمال في شركة الإسكندرية للأدوية

وزير قطاع الأعمال يستمع لعرض توضيحي عن شركة الإسكندرية للأدوية 
نائب: خط جديد لبنج الأسنان يوفر استيراد المواد الخام

برلمانية: الهدف هو الوصول إلى منتج محلى

 

أشاد عدد من النواب بإعلان وزير قطاع الأعمال عن وجود خط جديد لبنج الأسنان وآخر لإنتاج المستحضرات ، وأكدوا أنها خطوة جيدة تستهدف الوصول إلى وجود منتج محلى ، خاصة فى ظل وجود عجز فى بنج الأسنان.

فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان وزير قطاع الأعمال عن وجود خط جديد لبنج الأسنان وآخر لإنتاج المستحضرات يعتبر بمثابة تحديث للصناعة وهو أمر إيجابى جدا.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود خط جديد لبنج الأسنان واخر لإنتاج المستحضرات يضيف للدولة ويوفر فرص عمل ويوفر استيراد المواد الخام ، كما أنه يشجع لكى نكون دولة مصدرة.

وأشاد النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان وزير قطاع الأعمال عن وجود خط جديد لبنج الأسنان وآخر لإنتاج المستحضرات.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها خطوة جيدة تستهدف الوصول إلى وجود منتج محلى ، خاصة فى ظل وجود عجز فى بنج الأسنان، مؤكدة أن وجود خط جديد لبنج الأسنان سيغطى الإحتياجات المحلية ويساهم فى زيادة الإستثمار.

وفي ثاني محطات جولته الميدانية بمدينة الإسكندرية، تفقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحي تضمن نبذة عن الشركة والرؤية المستقبلية، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة نحو 253 مليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات المتوقعة للعام الحالي 2022-2023 نحو 98 مليون جنيه بإجمالي 351 مليون جنيه خلال أربع سنوات.

وأجرى المهندس محمود عصمت جولة في مصانع الشركة، رافقه خلالها الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة عبلة يوسف العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية، حيث تابع سير العمل والإنتاج وأعمال التطوير المنفذة في السنوات الماضية، والمواقع التي سيشملها التطوير خلال الفترة المقبلة.

خط بنج أسنان جديد لتلبية احتياجات السوق

واطلع على عينات من منتجات الشركة التي تتنوع بين أقراص وكبسولات وأمبولات وقطرات ومستحضرات بنج الأسنان بمختلف أنواعه و منتجات بيطرية.

وفي هذا الإطار، أشاد وزير قطاع الأعمال العام بأعمال التطوير التي شهدتها وحدات وأقسام الشركة، وكذلك ثقة شركات عالمية في التصنيع على خطوط إنتاج الشركات التابعة وفي مقدمتها شركة الإسكندرية.

وشملت الاستثمارات المنفذة، أعمال المرحلة الأولى من تطوير المصنع، وخط بنج الأسنان الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في التصدير، وخط إنتاج ODF  والذي يعد طفرة في الأشكال الصيدلانية الجديدة وهي عبارة عن شرائط توضع على اللسان لها تأثير سريع في غضون ثوان قليلة، بالإضافة إلى ماكينة تعبئة وتغليف أقراص وطباعة باركود، وماكينة خط إنتاج المطهرات، ومشروع مكافحة الحريق، أما الاستثمارات الجاري تنفيذها فتتضمن المرحلة الثانية من تطوير المصنع وماكينة الاستيكر لـ بنج الأسنان.

وتسعى الشركة لتسجيل أشكال صيدلانية جديدة تتمثل في مستحضرات "ODF"، حيث تمتلك 4 منتجات مسجلة و17 قيد التسجيل من منتجات "ODF" التي تغطي معظم احتياجات السوق.

جدير بالذكر أن المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي 2021-2022 أظهرت تحقيق مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه وصافي ربح حوالي 117 مليون جنيه.

النواب بنج الاسنان المستحضرات الاسكندرية شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

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