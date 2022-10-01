عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

صدى البلد

تعد مستحضرات التجميل من أكثر الأشياء التي تتلهف عليها النساء لأنها تساعد على اخفاء عيوب البشرة و اعطاء منظر لطيف و ثقة بالنفس.

و لكن هناك انواع عديدة من مستحضرات التجميل منها الغالى و الرخيص ، ولا يلتفت البعض انها مضرة جدا للصحة و تصيب ببعض الأمراض .

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

هدى سلطان.. بكت بسبب فاطمة تعلبة وأصرت على وضع المكياج الشرعي


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع"Pubmed"، الامراض التى تصيب البعض من مستحضرات التجميل وهى ..

١-التهاب الجلد التحسسي ..

يظهر على شكل طفح جلدي لونه أحمر كالكدمات البارزة ومثيرة للحكة.

٢-ومن أكثر أنواع مستحضرات التجميل التي تسبب التهابات جلدية، المساحيق التي تحتوي على مواد حافظة، وأصماغ، وعطور،ومضادات أكسدة، ومرطبات، حيث تنتج معظم حالات الالتهابات الجلدية عن منتجات العناية بالجلد والترطيب.

 

٣-تحتوي على مواد كيميائية من مسببات محتملة للسرطان، على غرار الكروم والزرنيخ والزيوت المعدنية.

٤- يسبب الصداع نتيجة انبعاثات غاز الفورمالديهايد.

٥-مزيلات العرق تؤدي إلى القلق واضطرابات النوم.

٦-للرجال الذى يستخدمون المكياج ،مادة البارابين تؤثر بشكل غير مباشر على خصوبة الرجل .

٧- انسداد المسام وبالتالي حبس البكتيريا.

٨- إحمرار الجفون.

٩-فى بعض الأحيان تصيب بفقدان النظر

مواد كيميائية مستحضرات التجميل المكياج البشرة مكياج مزيلات العرق التهابات الجلد خصوبة الرجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

طبيب يحذر من علامات تؤكد أنك تتناول كبدة فاسدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

النفط يسجل خسائر هائلة وأوروبا تستعد لحل أزمة الغاز بإجراءات طارئة

أمي معملتش حاجة.. صرخة فتاة في الأسمرات واستغاثة على الفيسبوك|ما القصة؟

صيدلي حلوان نط من البلكونة ولا اترمى؟.. مفاجأة من العيار الثقيل|تفاصيل

شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية

إصابة طفل بشمروخ خلال حفل زفاف فى بورسعيد

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

دبش أم شخصية تنافسية.. أول ما تراه في هذه الصورة يحدد شخصيتك

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ