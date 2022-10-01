أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

تعد مستحضرات التجميل من أكثر الأشياء التي تتلهف عليها النساء لأنها تساعد على اخفاء عيوب البشرة و اعطاء منظر لطيف و ثقة بالنفس.

و لكن هناك انواع عديدة من مستحضرات التجميل منها الغالى و الرخيص ، ولا يلتفت البعض انها مضرة جدا للصحة و تصيب ببعض الأمراض .





لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع"Pubmed"، الامراض التى تصيب البعض من مستحضرات التجميل وهى ..

١-التهاب الجلد التحسسي ..

يظهر على شكل طفح جلدي لونه أحمر كالكدمات البارزة ومثيرة للحكة.

٢-ومن أكثر أنواع مستحضرات التجميل التي تسبب التهابات جلدية، المساحيق التي تحتوي على مواد حافظة، وأصماغ، وعطور،ومضادات أكسدة، ومرطبات، حيث تنتج معظم حالات الالتهابات الجلدية عن منتجات العناية بالجلد والترطيب.

٣-تحتوي على مواد كيميائية من مسببات محتملة للسرطان، على غرار الكروم والزرنيخ والزيوت المعدنية.

٤- يسبب الصداع نتيجة انبعاثات غاز الفورمالديهايد.

٥-مزيلات العرق تؤدي إلى القلق واضطرابات النوم.

٦-للرجال الذى يستخدمون المكياج ،مادة البارابين تؤثر بشكل غير مباشر على خصوبة الرجل .

٧- انسداد المسام وبالتالي حبس البكتيريا.

٨- إحمرار الجفون.

٩-فى بعض الأحيان تصيب بفقدان النظر