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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإيجار القديم والتصالح..عضو مجلس النواب يوضح أهم الملفات المطروحة للنقاش

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الانتهاء من قانون الإيجارات القديمة بشكل يراعي التوازن بين كافة الأطراف من أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد، مشددا على أهمية التواصل إلى صيغة ترضي كافة الأطراف بشكل متوازن.

 

وأضاف “عمرو درويش” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن قانون التصالح من أهم الملفات المطروحة أمام مجلس النواب، وهناك العديد من التعديلات التي ستتم عليه، أبرزهم اشتراطات قانون التصالح، منوها بأن ملف التصالح سيعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

 

واسترسل  أن قانون الأحوال الشخصية أحد أهم الملفات المطروحة للنقاش خلال دور الانعقاد الجديد، مشدداً على الانتهاء من قانون الإيجارات القديمة بشكل يراعي التوازن بين كافة الأطراف من أولويات المجلس بدور الانعقاد الجديد.

 

ولفت إلى أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب حصدوا 11 مقعدا ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 

 

مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة قانون التصالح قانون الأحوال الشخصية تنسيقية شباب الاحزاب اخبار التوك شو

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