الإذاعي فهمي عمر يحكي كواليس بيان ثورة 23 يوليو

كشف فهمي عمر الإذاعي الكبير، أنه انفرد بقراءة بيان ثورة 23 يوليو بالصدفة حينما وافق يوم عمله اليوم الذي قامت فيه الثورة، مردفا: حينها توجهت إلى الإذاعة وأوقفني الضابط للتحقق من شخصيتي قبل الدخول.

وأوضح فهمي عمر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج" علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" العمل الإذاعي علّمه الانضباط والاهتمام باحترام الوقت الالتزام به، لافتا إلى أنه بدأ عمله في الإذاعة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة للقبول.

وتابع:" توجهت إلي الإذاعة يوم ثورة 23 يوليو وأوقفني الضابط للتحقق من شخصيتي قبل الدخول، معقبا:" من الأيام المشهودة لي بالإذاعة يوم إلقاء السادات بيان ثورة23 يوليو.