عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بكاء بطل ذوي همم بعد تكريمه بأول يوم دراسي..ماذا قالت مديرته لزملائه؟

بكاء بطل ذوي همم
بكاء بطل ذوي همم بعد تكريمه بأول يوم دراسي.ماذا قالت مديرته؟

«كنت خايف أروح المدرسة لكن اللي عملته مديرتي طمني وبكاني من الفرحة حقيقي».. بهذه الكلمات عبر بطل من ذوي الهمم يدعي محمود سامح، قاهر السرطان، وأول طفل يلعب فروسية بساق واحدة في مصرعن شعوره في أول يوم من العام الدراسي الجديد 2022م بسبب ما قالته مديرة مدرسته لزملائه. 

تحدى السرطان بـ50 جراحة.. محمود سامح بطل الجمهورية في الفروسية للناشئين.. فيديو

كنت أتمني معرفتهم..دكتور نانو تكنولوجي يقدم 10 نصائح ذهبية للطلاب والطالبات

قال الطفل محمود سامح لموقع «صدى البلد»: «النهارة من أسعد الأيام عندي حقيقي لأني كنت خايف كوني طفل من ذوي الهمم من تعامل زملائي معايه ببداية مرحلتي الإعدادية حتي اتفاجئت بقيام مديرة مدرستي، كلية السلام بجسر السويس، وتدعي شهيناز بتوصية زملائي علي».

وأضاف الطفل محمود سامح والذي شارك مؤخرا في منتدي شباب العالم بشرم الشيخ وكذلك تكريمه من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن مديرة مدرسته فاجئته في طابور الصباح بتكريمه وكذلك والدته، توحة سعيد. 

ولفت إلى أن كلمات مديرة مدرسته  تسببت في بكائه بعد انتهائها من الحديث لزملائه عنه حيث أكدت لهم أنه «بطل، محارب، لازم كلنا نخلي بالنا منه، وهو نازل وطالع لأنه فارس  وعامل ٥٠ عملية بقدمه في سن صغير، ورغم دا ما استسلمش، وبيجي المدرسة علشان يتعلم زي الباقين، فلازم كلنا نسقف لمحمود ونكرمه، ولازم نكرم كمان مامته اللي ديما معاه في ظهره». 

من جانبها، أكدت توحه سعيد، والدة الطفل محمود سامح: «محمود كان خايف يروح لأنها مدرسه اعدادى وثانوي، لكن لما لاقي استقبال من المديره والمدرسين بالشكل دا من أول يوم و كذلك ترحيب الأولاد بكلامها، وقرر إنه هيروح المدرسة بانتظام يوميا بعد ما كان مقلق من دا جداااااا».

بكاء بطل ذوي همم بعد تكريمه بأول يوم دراسي..ماذا قالت مديرته لزملائه؟    
الطفل البطل محمود سامح ووالدته توحة سعيد

محمود سامح تخطى معركة السرطان بـ 50 عملية

 

وفي وقت سابق، روى الفارس البطل محمود سامح في فيديو لموقع «صدى البلد» بداية قصته، قائلاً: «لما كان عندي 5 سنين جالي حسيت بألم شديد في إحدى قدمي ثم ذهبت إلى أحد الأطباء و بعد عمل جبيرة ظل الألم مستمراً ليعيد بعدها الذهاب إلى طبيب آخر، وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إصابتي بسرطان العظام، وعلشان أتجنب أي بتر لرجلي عملت حوالي 50 عملية صعبة ثم بترت في النهاية».

لحظات من الألم عاشها صاحب الـ 11 عامًا أثناء رحلة علاجه من سرطان العظم داخل احدى غرف مستشفي سرطان الأطفال حيث كانت تمر عليه الأيام وكأنها أزمنة طويلة من الآلام والإحباطات والسبب الرئيسي فيها " العلاج بالكيماوي والمسكنات" التي كانت تتعبه للغاية كما يوضح، لكنه تغلب عليها بدعم عائلته والمتطوعين، وعلى رأسهم سيدة تدعى «عندليب» كانت تأتي وتقضي معه وقتًا طويلاً تعلمه خلاله صنع بعض الإكسسوارات تهوينًا عليه.

ولم يؤثر الوضع الصحي لمحمود سامح على دراسته وساعده في ذلك حالة الرضا والتقبل التام لما هو عليه ورغبته في تحقيق أحلامه حيث كان من الأوائل في الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الإبتدائية، لافتًا إلى أن عائلته صاحبة الفضل عليه في ذلك خاصة أخيه الذي كان يحضر له الدروس التعليمية أثناء فترة تعبه وجلوسه في المنزل.

وبرغم من قصة كفاحه ضد الكانسر لم تخلو حياة محمود سامح من التنمر من بعض زملائه في المدرسة خاصةً أنه يذهب إلى مدرسته وساقه الاصطناعية مكشوفة، فكان ينادون عليه «بصاحب الرجل الحديد» وكذلك «أبو رجل ونص» لكن الطالب البطل لم ينصت إلي حماقتهم، وذلك بفضل دعم أصدقائه له، فكانوا يدافعون عنه بالكلام الجيد إضافة إلى رغبته في إثبات قدراته مهما حدث.

ومن جانبها، تنوه فتحية سعيد، والدة بطل الفروسية محمود سامح، أنها كانت ترفض بتر قدميه تمامًا، لكن الأطباء أقروا أن حياته ستكون في خطر إن لم يأخذوا هذه الخطوة، وبعد إجراء العملية كانت الفروسية هي نقطة التحول في حياة ابنها محمود  وذلك يعدما أخبرها أنه يريد التدريب على هذه الرياضة لأنه يحب الأحصنة جدًا.

«أنا برجل أو من غير رجل أنا الفارس البطل محمود سامح».. بهذه الكلمات يشير محمود إلى حبه للفروسية التي رغم بدأه التدريب فيها منذ 9 شهور فقط بعدما جذبته صور الأحصنة على تطبيق «انستجرام» إلا أنه أثبت قدراته بشكل سريع وأنه يستطيع الوصول إلى أماكن متميزة في الرياضة الجميلة.

ويبين محمود سامح أنه يحرص على الموازنة بين التمرين والمذاكرة فيبدأ يومه بمجرد الاستيقاظ من النوم في المذاكرة، ثم يذهب للتمرين، ويعاود إلي مراجعة دروسه مرة أخرى، لافتاً إلى أنه من أكثر الأشياء التي اسعدته رؤيته لمشاهير مثل الإعلامي وائل الإبراشي، والنجم أحمد فلوكس، والنجمة مريهان حسين في مستشفي سرطان الأطفال، بجانب دعم كبير من المنتج هشام سليمان والذي وفر له فرصة حضور إلى مهرجان القاهرة السينمائي حيث قابل خلاله العديد من المشاهير أيضًا كالفنانة إلهام شاهين. 

 

بطل ذوى الهمم محمود سامح العام الدراسي الجديد مديرة مدرسته زملائة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

محمد شبانة: الأهلي تعاقد مع شركة ملابس عالمية بعقد ضخم

شديد الحرارة.. مفاجأة في حالة الطقس الإثنين 3-10-2022 وتحذير من هذه الظواهر

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 .. صور

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 من خلال هذا الرابط

عجائب صلاة الفجر .. 19 سببا تجعلك من المداومين عليها

أبو العينين يهنئ رئيس مجلس النواب والأعضاء ببدء دور الانعقاد الثالث.. ويؤكد: على عاتقنا مسؤوليات رقابية وتشريعية كبيرة

حطوا ودنه في التربة.. تفاصيل مروعة عن حادث سفاح دمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كوب سكر فقط.. طريقة عمل قشطة حلاوة المولد

تقسيم الوجبات اهمها.. عادات لحرق السكر في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت جريب فروت؟

الكيلو بـ 700 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية لمحاربة السرطان وأمراض القلب

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ