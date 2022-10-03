أخبار التعليم| حقوق القاهرة: فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا.. وجامعة حلوان تطلق مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقوق القاهرة: فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العاليا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة عن فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العاليا بكلية الحقوق للعام الجامعي 2022 -2023.



اليوم.. جامعة حلوان تطلق مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية

تعقد جامعة حلوان اليوم مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا خلال ويستمر المؤتمر ثلاث أيام حتي يوم 5 أكتوبر 2022



لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الدبلومات الفنية نتيجة تقليل الاغتراب والتي من المتوقع أن تعلن خلال 48 ساعة بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من الأربعاء الماضي الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.



التغيرات المناخية والبصمة الكربونية والتحول لجامعة خضراء.. محاضرة بحاسبات عين شمس

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس محاضرة عامة للطلاب بعنوان "التغيرات المناخية والبصمة الكربونية وجهود الجامعة فى التحول لجامعة خضراء" تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وبالتنسيق مع الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 من خلال هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 ينتظرها الكثر من طلاب الدبلومات الفنية لمعرفة الكلية أو المعهد النهائي الذي سيتوجه إليه الطالب