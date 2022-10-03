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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير تكلا: الإعلام البريطاني تسرع في حكمه على ليز تراس ولابد أن تأخذ الفرصة كاملة

ليز تراس
ليز تراس

قال سمير تكلا، الأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطاني، إن الإعلام البريطاني تسرع في حكمه على ليز تراس ولابد أن تأخذ الفرصة كاملة.

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وأضاف سمير تكلا، الأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": “الشعب هو من اختار  ليز تراس لتكون رئيسة للوزراء، لافتا: “ليز تراس قالت للشعب أنها مستعدة أن تتخذ قرارات صعبة وستتحمل المسئولية”.

 

وأشار سمير تكلا، الأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية بالبرلمان البريطاني،: “الخلاف حاليا في بريطانيا على القرارات التي اتخذتها ليز تراس، وكان عليها أن تخفض الضرائب على متوسطي الدخل في بريطانيا”.

سمير تكلا الإعلام البريطاني ليز تراس الفرصة الاعلام

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