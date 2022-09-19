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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليز تراس تلتقي عددًا من قادة العالم للتأكيد على قوة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا

صدى البلد

 أعلن مجلس الوزراء البريطاني أن رئيسة الوزراء ليز تراس أجرت عددًا من الاجتماعات الثنائية والاتصالات الهاتفية مع بعض قادة العالم أمس الأحد وأمس الأول السبت.

 


وذكر مجلس الوزراء - في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - أن تلك الاجتماعات كانت فرصة لرئيسة الوزراء والقادة الآخرين للتحدث عن الدور العالمي الهام الذي كانت تلعبه الملكة الراحلة إليزابيث، وكذلك للتأكيد على قوة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا.

 


وأشار البيان إلى أن تراس التقت أمس السبت، في قصر "تشيفنينج هاوس"، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، كما تحدثت هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 


وتابع البيان أن تراس التقت أمس الأحد، في مقر مجلس الوزراء البريطاني، رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس البولندي أندريه دودا.

مجلس الوزراء البريطاني ليز تراس الموقع الرسمي للحكومة البريطانية

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