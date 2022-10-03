رابطة الأندية تحدد موعد إجراء قرعة الدوري المصري

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو رابطة الأندية، استقروا بالتنسيق مع اتحاد الكرة على اجراء قرعة الدوري المصري يوم 10 أكتوبر المقبل استعدادا للدوري الذى ينطلق يوم 16 من الشهر ذاته.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، ويعقد مسئولو رابطة الأندية اجتماعات مكثفة خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد الموعد النهائي وابلاغ الأندية بالقرعة وتحديد ممثلي الفرق الـ18 في مراسم القرعة.

وأضاف شبانة، أعلن اتحاد الكرة المصري، الأحد، انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا.

وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

وواصل شبانة، وكان اتحاد الكرة أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها، "لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص".

وأتم شبانة،كما حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه "لن يُسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه".