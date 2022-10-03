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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 1200 جنيه بس.. شركة OnePlus تقدم أحدث إصداراتها من ساعات Smartwatch

OnePlus نزلت أحدث
OnePlus نزلت أحدث Smartwatch بـ 1200 جنيه بس..من هنا

انضمت شركة OnePlus إلى عالم الساعات الذكية في مارس 2021 ، والآن تقدم ساعة OnePlus Nord Watch - التي تتميز بالعديد من المواصفات حيث أنها ساعة ذكية ذات شاشة كبيرة ومشرقة وتتبع الرياضة وعمر بطارية يصل إلى 30 يومًا.

OnePlus نزلت أحدث Smartwatch ب 1200 جنيه بس..من هنا

سعر ومواصفات ساعة OnePlus Nord Watch الذكية

 

تحتوي ساعة Nord Watch على شاشة نوع AMOLED في تصميم مستطيل، قياس 1.78 بوصة، بدقة 368 × 448 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز.

 

لا تحتوي الساعة على (GPS) الخاص بها ، مما يعني أنه يمكنها فقط جمع تحديد المواقع من الهاتف الذكي عبر Bluetooth 5.2.

OnePlus نزلت أحدث Smartwatch ب 1200 جنيه بس..من هنا

طور OnePlus الساعة كجهاز يمكن ارتداؤها للجنسين ويمكن أن تساعد النساء على تتبع الدورة الشهرية الشهرية، يحتوي على مستشعر معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم ويدعم تتبع النوم.

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بفضل مقياس التسارع ، يمكنه اكتشاف أنشطة التمرين تلقائيًا ويدعم 105 نوعًا من التمارين،  كما أنها حاصلة على تصنيف IP68 للحماية الكاملة من الغبار والماء.

 

يعتبر جسم الساعة مصنوع من سبائك الزنك والبلاستيك ، بينما السوار مصنوع من السيليكون، وتتميز بسعة بطارية قوية تبلغ 230 مللي أمبير.  يمكن أن يستمر عمل الساعة لمدة شهر في وضع الطاقة المنخفضة ، بينما تبلغ قدرة تحمل الاستخدام النشط 10 أيام وفقًا لـما ذكرته OnePlus.

OnePlus نزلت أحدث Smartwatch ب 1200 جنيه بس..من هنا

تتوفر ساعة OnePlus Nord على الفور بسعر 60 دولارًا (سعر حوالي 1200 جنيه فقط) باللون الأسود والأزرق.

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