لن تصدق.. فيروس كورونا يصيب الأطفال بمرض خطير ومزمن

انتشرت دراسة جديدة تفيد، أن تشخيص الإصابة بمرض السكري لدى العديد من مرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وخاصة الأطفال يمكن أن يكون أمراً مؤقتاً، ولكن ليس أكيد.

كما لاحظ الباحثين خلال الدراسة، عودة مستويات السكر في الدم إلى مستوياتها الطبيعية لدى ما يقارب نصف مرضى السكري الذين تم تشخيصهم حديثاً بعد مغادرتهم المستشفى، وتبقى ما يقارب 8% من هؤلاء المرضى بحاجة إلى أخذ الأنسولين بعد عام واحد من تشخيصهم بمرض السكري بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كما أن هؤلاء المرضى الذين شخصوا بمرض السكري أثناء إصابتهم بكورونا، فقد أظهرت الدراسة أن لديهم علامات التهابية أعلى ويحتاجون لدخول وحدات العناية المركز بشكل أكثر تكراراً مقارنة بمرضى كورونا الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري مسبقاً.

ومع ذلك، فقد عادت مستويات سكر الدم إلى طبيعتها في حوالي نصف مرضى السكري المرتبط بالإصابة بفيروس كورونا، ولكن ليس جميعهم ، لذلك يجب الحرص على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .