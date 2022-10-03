مذكرات زوج.. تفاصيل مسلسل طارق لطفي في رمضان 2023

تعاقد النجم طارق لطفي على مسلسل جديد يخوض به السباق الرمضاني المقبل ، حيث سيحمل اسم المسلسل "مذكرات زوج".

المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ومن المقرر أن يقدم المعالجة الدرامية للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان.

خرجت والدة الفنان طارق لطفى من العناية المركزة بعد أن تحسنت حالتها الصحية بشكل إيجابي ويأتي خروجها تحت ملاحظة الأطباء.

كشف الفنان طارق لطفي في تصريح خاص لصدى البلد عن تعرض والدته لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى .

وقال طارق لطفي :" للأسف تم نقل والدتي للعناية المركزة .. ادعولها ".

طارق لطفى

كرم المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال أبطال مسلسل “جزيرة غمام” بعد النجاح الذى حققه العمل عند عرضه فى رمضان الماضى.

وأقام المركز الكاثوليكى ندوة تكريم لفريق عمل بقاعة الآباء الفرنسيسكان.

وبدأ التكريم بدقيقة حداد على روح ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين، وذلك قبل بدء ندوة تكريم أبطال المسلسل.

وكشف طارق لطفي كواليس المسلسل وقال:" في الحقيقة في البداية كنت أحضر لمسلسل آخر ولكن بعدها تقابلت مع عبد الرحيم كمال، وحينما اطلعت على قصة المسلسل وشخصية خلدون انبهرت وقررت ان اخوض التجربة وأجسد هذا الدور.

أبطال جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة جزيرة غمام

تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الأخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.