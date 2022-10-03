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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مريم النجدي: تعلمت الموسيقى في فريق النور والأمل وأقيم بعيد عن أهلي

اوركيستر
اوركيستر

أكدت مريم النجدي، مطربة فريق النور والأمل وسفيرة "حياة كريمة"، أنها تعلمت الموسيقى في فرقة النور والامل وأوركسترا النور والأمل لهم فضل كبير في نمو موهبتها الفنية، مشيرة إلى أنها بدأت الغناء في وقت مبكر جدا من حياتها.

 

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وعبرت مريم النجدي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن سعادتها بما حققته في الغناء حتى الان، مضيفة: "أنا محظوظة كفاية بما حققته ودائما بحس أن ربنا وهبني بحاجات كتير وكنت بركب دراجات وأنا شخص مغامر وواثق في نفسه".

 

عاشت بعيدة عن أهلها لسنوات 

 

وأشارت مريم النجدي، إلى أنها عاشت بعيدة عن أهلها لسنوات وطفولتها كانت سعيدة للغاية، مؤكدة سعادتها بما حققته وفخر أهلها بها.

مريم النجدي حياة كريمة فريق النور اخبار التوك شو اوركستر النور

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