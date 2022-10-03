مريم النجدي: تعلمت الموسيقى في فريق النور والأمل وأقيم بعيد عن أهلي

أكدت مريم النجدي، مطربة فريق النور والأمل وسفيرة "حياة كريمة"، أنها تعلمت الموسيقى في فرقة النور والامل وأوركسترا النور والأمل لهم فضل كبير في نمو موهبتها الفنية، مشيرة إلى أنها بدأت الغناء في وقت مبكر جدا من حياتها.

وعبرت مريم النجدي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن سعادتها بما حققته في الغناء حتى الان، مضيفة: "أنا محظوظة كفاية بما حققته ودائما بحس أن ربنا وهبني بحاجات كتير وكنت بركب دراجات وأنا شخص مغامر وواثق في نفسه".

عاشت بعيدة عن أهلها لسنوات

وأشارت مريم النجدي، إلى أنها عاشت بعيدة عن أهلها لسنوات وطفولتها كانت سعيدة للغاية، مؤكدة سعادتها بما حققته وفخر أهلها بها.