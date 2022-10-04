الأربعاء.. آداب حلوان تجري المقابلات الشخصية للمرشحين لقسم اللغة الفرنسية

أنهت كلية الآداب جامعة حلوان، ، التشعيب الإلكتروني للأقسام الداخلية للكلية، حيث تضم كلية الآداب جامعة حلوان 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة.

و كشفت كلية الآداب جامعة حلوان أنه على طلاب الفرقة الاولي المرشحين لقسم اللغة الفرنسية عقد مقابلة شخصية الأربعاء ٥ اكتوبر 2022 ، لاختبار مهارات الطلاب و المعلومات العامة لإعلان القائمة النهائية للمقبولين بالقسم .

جدير بالذكر انه قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لكلية الفنون التطبيقية بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، و الدكتور شريف حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب للاجتماع مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والفنيين بالكلية لمناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالكلية وأداء بعض الوحدات بها مثل وحدة المطبعة ووحدة الطباعة الرقمية من خلال دعم المطبعة بالاجهزة والماكينات الحديثة التى ترفع كفاءة أداء الإنتاج، بجانب الاستعانة ببعض الفنيين ذو الكفاءة والتخصصات في مجال الطباعة .