عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء.. آداب حلوان تجري المقابلات الشخصية للمرشحين لقسم اللغة الفرنسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت كلية الآداب جامعة حلوان، ، التشعيب الإلكتروني للأقسام الداخلية للكلية، حيث تضم كلية الآداب جامعة حلوان  18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة.

 

و كشفت كلية الآداب جامعة حلوان أنه على طلاب الفرقة الاولي المرشحين لقسم اللغة الفرنسية عقد مقابلة شخصية  الأربعاء ٥ اكتوبر 2022 ، لاختبار مهارات الطلاب و المعلومات العامة لإعلان القائمة النهائية للمقبولين بالقسم . 

txt

رئيس جامعة حلوان يقوم بزيارة تفقدية لكلية الفنون التطبيقية

txt

جامعة حلوان تستضيف فعاليات مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية

txt

رئيس جامعة حلوان: نعد المجتمع بالتحول إلى مؤسسة خضراء صديقة للبيئة

txt

نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على التوعية بقضية التغيرات المناخية

txt

رئيس جامعة حلوان: لابد من تفعيل دور الأبحاث العلمية لحل قضية التغيرات المناخية

txt

جامعة حلوان تكشف محاور مؤتمر المناخ ودورها في التوعية بالقضية

txt

أخبار التعليم| حقوق القاهرة: فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا.. وجامعة حلوان تطلق مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية

txt

اليوم.. جامعة حلوان تطلق مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية

txt

رئيس جامعة حلوان: كل مجهوداتنا مسخرة لخدمة الطالب

txt

جامعة حلوان تطلق أسبوع تعريفي بالانشطة الطلابية

جدير بالذكر انه قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لكلية الفنون التطبيقية بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، و الدكتور شريف حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب للاجتماع مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والفنيين بالكلية لمناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالكلية وأداء بعض الوحدات بها مثل وحدة المطبعة ووحدة الطباعة الرقمية من خلال دعم المطبعة بالاجهزة والماكينات الحديثة التى ترفع كفاءة أداء الإنتاج، بجانب الاستعانة ببعض الفنيين ذو الكفاءة والتخصصات في مجال الطباعة .

جامعة حلوان اللغة الفرنسية الانشطة الطلابية رئيس جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 5 سنوات.. كوريا الشمالية تهدد اليابان بصاروخ نووي عَبَرَ فوق أراضيها

عقوبات جديدة ضد طهران .. كندا تقتص لضحية شرطة الآداب الإيرانية

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

مهاجم غير متوقع يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. فيديو

إعصار إيان.. 200 ألف بلاغ انقطاع تيار وارتفاع الضحايا إلى 100 بفلوريدا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ