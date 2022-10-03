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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تاريخ ميلاده غير محدد..الأمير أباظة يرد على أزمة إلغاء مئوية منير مراد..خاص

الأمير أباظة
الأمير أباظة

رد الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط على أزمة إلغاء مئوية الفنان الراحل منير مراد والتى كان تم الإعلان عنه من قبل إقامتها ضمن فعاليات الدورة 34 والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الحالى والتى تحمل اسم الفنان محمود حميدة. 

وقال الأمير أباظة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : "أزمة احتفالية مئوية منير مراد حيث أعلن المهرجان عن اقامة احتفالية بمناسبة مئويته، وكان الناقد أشرف غريب مسئولا عن هذا الأمر، إصدار كتاب عنه، وأثناء البحث اكتشف أن منير مراد ليس لديه تاريخ ميلاد محدد حيث تضاربت الآراء حول تاريخ ميلاده، ولجأنا  إلى عدد من الجهات الرسمية كمرجع لتاريخ ميلاده منها نقابة الموسيقيين. 

وأضاف الأمير أباظة : “تواصلنا مع أحد أقاربه فى أمريكا ولم يفيدنا بمعلومات صريحة وواضحة سوى أنه أكد بعدم مناسبتها هذا العام، ولذلك قررنا الإعلان عن إلغاء الاحتفالية، وهو أمر لا يعيب إدارة المهرجان، ولكن وجدت بعدها كثير من الانتقادات والهجوم غير المبرر على المهرجان بسبب إلغاء الاحتفالية والتى لم تكن صحيحة وغير دقيقة أيضا، وهذا هو المبرر الأساسى وليس هناك أى مبررات اخرى كما ادعى البعض بوجود بعض الملابسات لعدم تكريمه او الاحتفال به وهو ما لم يحدث”.

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مهرجان الإسكندرية 

وأعلنت إدارة المهرجان عن ١١ كتابا عن مكرمين وهي كتب "مذكرات إسماعيل ياسين" للكاتب منير محمد إبراهيم، "سعيد الشيخ فنان بدرجة أستاذ" إعداد غادة جبارة، "إمام عمر مذيع الزمن الجميل" إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، "محمود حميدة نجم الفن السابع" لعاطف بشاي، "دنيا بنت سمير ودلال" للناقد طارق الشناوي، "سعيد حامد رائد سينما الشباب" للكاتب الصحفي عرفة محمود، "سمير صبري.. حكاية حب" للكاتبة الصحفية هبة شوقي، "فطين عبد الوهاب ساحر الكوميديا" للأستاذ الدكتور وليد سيف، "أحسن ١٠٠ فيلم كوميدي مصري" إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي بمشاركة ٢٠ ناقدا وكاتبا، "أثر الفراشة..أبية فريد الزغبي..أول مديرة تصوير سينمائي" لعزة إبراهيم و"علي اسماعيل..غرام في السينما" لدكتور رانيا يحيى.

ومن المقرر أن يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان مؤتمرًا صحفيًا بفندق شيراتون المنتزه في تمام الخامسة مساء اليوم بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي اختيار تونس ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، احتفالًا بعام الثقافة المصرية التونسية 2021-2022.

وسبق وأن أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات دورة هذا العام، كما سيتم تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو في حفل الافتتاح الذي يقام في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وعدد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.

كما أعلنت إدارة المهرجان مؤخراً عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية ، ويتنافس فيها نحو 14 فيلما من أكثر من 14 دولة وهي "حكاية في دمشق" من سوريا، ومن لبنان فيلم "بيروت هولدم"، ومن اليونان فيلمي "لوجر" و"طنين العالم"، وفيلم "I Cassamortari" من إيطاليا، و"عصيان" من تونس، وفيلم "عامود رئيسي"، وهو إنتاج فرنسي سويسري إيطالي مشترك، وفيلم "الكوكب" من إنتاج أمريكي إسباني مشترك، وفيلم "سافا" إنتاج كرواتي صربي بوسني مشترك، ومن الجزائر فيلم "سولا"، ومن كرواتيا فيلم "المحادثة"، ومن المغرب فيلم "السلعة"، وفيلم "المسافات بيننا" من سلوفينيا، وفيلم "القلعة البيضاء" من البوسنة والهرسك وكندا.

الأمير أباظة الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط Arts Entertainment

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