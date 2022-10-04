آمال ابراهيم: مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري

كشفت الفنانة أمل ابراهيم، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، عبر قناة الحياة.

وقالت آمال إبراهيم، إن في فيلم "أيام الغضب" ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي اضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري، وأخدت جوايز على دوري في الفيلم ده".

وتابعت امال ابراهيم، أنها عملت مع العديد من كبار النجوم، منهم النجم الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وعزت العلالي.

عادل إمام إنسان محترم جدا



وأكملت امال ابراهيم، أن "عادل إمام إنسان محترم جدا بس شغلي معاه كان قليل وتعاملت معاه في فيلم سلام يا صاحبي.

