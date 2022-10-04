الغرف التجارية: نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد يسعى لخلق جميع المسارات اللوچيستية من خلال إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والكويت.

وأضاف محمد المصري، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، ان الاتحاد يدرس واردات كل دولة من دول العالم، لزيادة نسبة التصنيع العربي.

العلاقات الاقتصادية

وتابع محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية المباشرة لتعظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت.



