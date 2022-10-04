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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارتين محملين بـ20 طن أرز قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم تشديد الرقابه علي كافة المحاور وكافة الانشطة وخاصة في مجال الارز الشعير لموسم حصاد عام 2022 وكذا الارز الابيض والضرب بيدا من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

 

واضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم تشكيل حمله مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية ومصطفي الشحات رئيس قطاع وسط وشرق الشرقية ومحمد الغندور المفتش بالقطاع حيث تم ضبط 2 سيارة جامبو حمراء اللون محملين بكميه من الارز الشعير المصري لموسم 2022 تقدر حمولتهم بعشرين طن ارز تقريبا اثناء سيرهم بناحية طريق موقف المنصورة بغرض بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح وبيعهم لجهات غير مصرح لها من مديرية التموين وغير معتمده من هيئة سلامة  الغذاء.

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تم ضبط السيارات واصطحابهم لقسم ثان الزقازيق وتم عمل المحاضر اللازمة بأرقام 11768ضد/م ز م جنح ثان الزقازيق وكذا المحضر رقم 11769 ضد/ م ع ع جنح تاني الزقازيق لحيازتهم وتداولهم ارز شعير مصري بغرض بيعم بالسوق السوداء بقصد التربح وجاري عرض المحاضر والمتهمين علي النيابة العامة لأجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.

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الشرقية وزير التموين محافظ الشرقية جامعة الزقازيق السوق السوداء مديرية التموين النيابة العامة المنصورة الزقازيق

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