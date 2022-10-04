أسعار الأسمنت والحديد اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

أسعار الأسمنت .. ينشر موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الأسمنت والحديد ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر2022.



وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد سعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت كل منتج على حدة، خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي.



سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022



جاء سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وسعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع وسعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع. وسعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع وسعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 4- 10- 2022



جاء سعر طن الأسمنت المسلح 1480 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت النصر 1420جنيها للطن وسعر طن الأسمنت المعلم 1400 جنيه للطن وسعر طن الأسمنت وادى النيل 1415 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت المخصوص 1445 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت أسوان 1400 جنيه للطن وسعر طن الأسمنت سيناء 1420 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت حلوان 1470 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت السويدى 1525 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن.

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء4 أكتوبر 2022



سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 4- 10- 2022



سعر طن الأسمنت المسلح 1480 جنيها للطن

سعر طن الأسمنت النصر 1420جنيها للطن

سعر طن الأسمنت المعلم 1400 جنيه للطن

سعر طن الأسمنت وادى النيل 1415 جنيها للطن

سعر طن الأسمنت المخصوص 1445 جنيها للطن

سعر طن الأسمنت أسوان 1400 جنيه للطن

سعر طن الأسمنت سيناء 1420 جنيها للطن

سعر طن الأسمنت حلوان 1470 جنيها للطن

سعر طن الأسمنت السويدى 1525 جنيها للطن

سعر طن الأسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن