عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت

أسعار الأسمنت .. ينشر موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الأسمنت  والحديد ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر2022.


وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد سعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت كل منتج على حدة، خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي.

غرفة صناعة مواد البناء: زيادة الصادرات الباب السحري للحصول على العملات الأجنبية|فيديو


سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022


جاء سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وسعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع وسعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع. وسعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع وسعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

 

أسعار الأسمنت اليوم  الثلاثاء 4- 10- 2022


جاء سعر طن الأسمنت المسلح 1480 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت النصر 1420جنيها للطن وسعر طن الأسمنت  المعلم 1400 جنيه للطن وسعر طن الأسمنت  وادى النيل  1415 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت   المخصوص 1445 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت  أسوان 1400 جنيه للطن وسعر طن الأسمنت سيناء 1420 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت حلوان 1470 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت السويدى  1525 جنيها للطن وسعر طن الأسمنت  العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن.

 

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء4 أكتوبر 2022


سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 4- 10- 2022


سعر طن الأسمنت المسلح 1480 جنيها للطن
سعر طن الأسمنت النصر 1420جنيها للطن
سعر طن الأسمنت  المعلم 1400 جنيه للطن
سعر طن الأسمنت  وادى النيل  1415 جنيها للطن
سعر طن الأسمنت   المخصوص 1445 جنيها للطن
سعر طن الأسمنت  أسوان 1400 جنيه للطن
سعر طن الأسمنت سيناء 1420 جنيها للطن
سعر طن الأسمنت حلوان 1470 جنيها للطن
سعر طن الأسمنت السويدى  1525 جنيها للطن
سعر طن الأسمنت  العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن

أسعار الأسمنت الأسمنت اسعار الاسمنت اليوم الاسمنت اليوم اسعار الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

وفاة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تزور الشاب أحمد حسين بالمستشفى للاطمئنان على حالته بعد عودته

مروان الشوربجي يتأهل لنهائي بطولة أوراكل نتسويت للإسكواش

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.. فيديو

بـ 500 ألف جنيه .. أشهر 5 سيارات في مصر موديل 2022 |صور

بعد وفاة تلميذة العجوزة.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة لمديري الإدارات التعليمية

عودة لمسلسل الاقتحامات.. موظفو شركة كهرباء «قاديشا» يقتحمون بنك FNB بلبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ