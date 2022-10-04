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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاقة فيتامين "د" بتقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون

يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة والسبب الثاني في جميع أنحاء العالم. كانت معدلات حدوثه تتناقص في إجمالي عدد السكان في الولايات المتحدة في العقود القليلة الماضية ، ولكن مع معدلات متزايدة في السكان الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.
 

وبحسب ما نشره موقع ساينس انه من المفترض أن تشارك العوامل البيئية في تطور المرض ، مع وجود أدلة قوية تؤيد تأثير النظام الغذائي ونمط الحياة. إن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والسعرات الحرارية وقليل الألياف والفواكه والخضروات يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وكذلك الخمول البدني.

و تم التحقيق في تأثير انخفاض تناول الكالسيوم وانخفاض مستويات فيتامين (د) على مخاطر المرض والنتائج السريرية لمرضى CRC. كان نقص فيتامين د منتشرًا بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ومرتبطًا بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك الأورام الخبيثة. فيتامين (د) هو هرمون ستيرويدي وظيفته الرئيسية تنظيم التمثيل الغذائي للعظام ، ولكن مع العديد من الوظائف الفسيولوجية الأخرى ، مثل التأثيرات المضادة للالتهابات ، والتأثيرات المناعية ، والمضادة لتكوّن الأوعية ، والتي من المحتمل أن تعمل كمثبط للتسرطن.

و يهدف إلى وصف علاقة فيتامين د بالأمراض الخبيثة ، وخاصةً CRC. 

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فيتامين د وسرطان القولون
 

أثبتت الدراسات الحديثة المضبوطة أن هناك علاقة عكسية بين مستويات فيتامين د في الدم وحدوث الأورام الحميدة والأورام الغدية في القولون ، بما يتفق مع الارتباط العكسي بين تناول فيتامين د 3 الغذائي أو التعرض لأشعة الشمس و سرطان القولون والمستقيم البشري، هذا مهم لأن شريحة كبيرة من البشر تعاني من نقص أو نقص فيتامين د 3 ، وهو أمر منتشر بشكل خاص بين مرضى سرطان القولون. في الواقع ، أشارت العديد من الدراسات إلى أن ارتفاع فيتامين د 3ترتبط المستويات بانخفاض معدل الإصابة بسرطان القولون ، وانخفاض تكرار الزوائد اللحمية وتحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمرضى سرطان القولون.

يقلل فيتامين د ومثيلاته من نمو الطعوم الخارجية لسرطان القولون ويمنع تكون الأورام في العديد من النماذج الجينية لسرطان الأمعاء. بالاتفاق ، فقد ثبت أن البدء الغذائي لسرطان القولون في القوارض ، وهو نموذج لسرطان القولون المتقطع ، يمكن منعه عن طريق مكملات فيتامين د 3 وكالسيوم .

على الرغم من النشاط الوقائي الكيميائي لفيتامين د 3 ، إلا أن أهدافه والأساس الجزيئي لنشاطه المضاد للأورام لا تزال غير مفهومة جيدًا. 1،25D 3 يثبط نمو الخلايا السرطانية عن طريق تحفيز التعبير عن مثبطات كيناز المعتمدة على السيكلين ، مثل p21 و p27 و cystatin D ، وعن طريق تثبيط التعبير عن الجينات المؤيدة للتكاثر ، بما في ذلك c-my و cyclin D1. بالإضافة إلى ذلك ، تم إثبات قدرة 1،25D 3 على تنظيم miR-627 ، والذي يستهدف مجال هيستون ديميثيلاز جومونجي المحتوي على البروتين 1A ، وبالتالي يمنع تكاثر خلايا سرطان القولون في المختبر وفي الجسم الحي من خلال التنظيم اللاجيني . عن طريق زيادة التعبير عن الفوسفاتيز القلوي ، المالتاز ، E-cadherin وبروتينات التصاق الخلايا ، يعزز فيتامين D التمايز. بطريقة خاصة بنوع الخلية ، يعزز فيتامين (د) موت الخلايا المبرمج عن طريق تنظيم التعبير عن أفراد عائلة سرطان الغدد الليمفاوية B. وبالتالي ، نظرًا لقدرته على التأثير على مسارات إشارات متعددة وتنظيم العديد من الجينات المستهدفة ، يتحكم 1،25D 3 في مجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية. على الرغم من أن 1،25 د 3 قد أظهر أيضًا في الدراسات قبل السريرية أنه يمنع غزو الخلايا السرطانية ويقلل من قدرتها على الانتشار ، تشير التجارب السريرية إلى أنه في حين أن فيتامين د فعال في المراحل المبكرة من السرطان ، يبدو أن نشاطه محدود في المراحل المتقدمة ، الأورام الخبيثة العدوانية.

نظام غذائى سرطان القولون فيتامين د الخضروات التمثيل الغذائي فيتامين B سرطان الثدي علاقة فيتامين د وسرطان القولون ​​​​​​​health

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