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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. آخر موعد لتسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة 2022

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه، استمرار التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022.

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اليوم.. عقد لقاء تعريفي لطلاب قسم اللغة الإيطالية المقبولين بألسن عين شمس

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لو مقدمتش في تنسيق الجامعات 2022.. التسجيل مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

ويمكن للطلاب الالتحاق بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 من خلال الدخول على رابط متابعة التقدم والقبول بـ الجامعات الخاصة، من هنا .

تنسيق الجامعات الخاصة 2022
تنسيق الجامعات الخاصة 2022

تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية

وجاء الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 كالتالي:

كليات الطب 82%.

كليات طب الأسنان 80%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات الطب البيطري 70%.

كليات الهندسة 68%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات التمريض 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات الآداب 55%.

كليات التربية 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات العلوم السنيمائية 55%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات الفنون التطبيقية 55%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.

كليات الآثار 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات الخاصة

وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

«جامعة مصر الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوب، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، جامعة فاروس بالإسكندرية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة سيناء، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة النهضة ببنى سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، جامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة».

 

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 المجلس الاعلى للجامعات المرحلة الثانية تنسيق الجامعات الخاصة التقدم والقبول Jobs Education

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