مصر الخير تقدم وجبات مطهية للأسر الأكثر احتياجا بأسوان وتوزع الشنط المدرسية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحت مظلة مؤسسة "حياة كريمة" للتنمية الشاملة تنفيذ مشروع الإطعام الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير من خلال تقديم الوجبات المطهية الساخنة للأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أنه برعاية محافظ أسوان، وبالتعاون مع مطبخ جمعية دارة الرعاية الاجتماعية يتم تجهيز 270 وجبة مطهية يومياً، ولمدة 5 أيام أسبوعياً وذلك على مدار 5 أشهر متواصلة.

هدية الدولة لطلاب المدارس

هدية الدولة لطلاب المدارس

وأشار أحمد موسى إلى أن ذلك يتوازى مع تقديم هدية الدولة لطلاب المدارس بتوزيع الشنط المدرسية ضمن توزيع شنط مدرسية على 1622 طالبا وطالبة بـ 56 مدرسة مجتمعية تشمل مستلزمات عالية الجودة وتكفى استخدام العام الدراسى بالكامل، بالإضافة إلي تسديد الرسوم الدراسية لـ 100لطلاب غير القادرين وذلك بمشاركة مجتمعية متكاملة للعديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية في إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة للظهور بالمظهر الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، مشدداً على ضرورة استثمار كافة المقومات والإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز بما يساهم فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والشبابية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بانتصار أكتوبر، وأيضاً تنظيم هذا الحدث الدولى والمتمثل فى مهرجان التمور.

ويأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى واستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سيتم تنظيمه فى الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الحالى، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأيضاً المولد النبوى الشريف.

صيانة دورية

وجبات مطهية للأسر الأكثر إحتياجاً بأسوان

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق عمل من طلاب كلية الآثار بجامعة أسوان بقيادة الدكتورة ثناء أبو طالب عميدة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وبمتابعة من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتماثيل القادة العسكريين والنصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة بلازا درة النيل لشهداء انتصارات أكتوبر.

وأيضاً أبطال الجيش الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين وهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، والفريق عبد المنعم رياض، والمشير محمد حسين طنطاوى لتكون هذه البانوراما متناسقة بشكل جمالى، وخاصة فى ظل حرص المواطنين والزائرين والأفواج السياحية على التقاط الصور التذكارية أمام هذه الرموز الخالدة من أبناء الوطن.