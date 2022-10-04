محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع بالمولد النبوي: ذكرى ترسخ قيم التكاتف والرخاء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء بها:-

يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلـى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصـف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمنيات .

ونحن نسترجع فى تلك الذكرى قيم رسخها صاحبها سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم فى التكاتف والتآزر والإخاء .. نتشرف بتلاحم فريد مع القوات المسلحة الأبية .. عرين الأبطال ومهد التضحيات .. دعماً لمسيرة التنمية والبناء .. لترتقى راية مصرنا دائماً فى العلياء .

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وعاشت مصر عزيزة آمنة

يحدوها التقدم والرخاء.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق /أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"..جاء بها:-

يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قـواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات .

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء .. لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن.

وكل عـام وسيادتكم بخــير،

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القـيـادات والضـباط والعاملين المدنيين والأمـنــاء والمســـاعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة المولد النبوى الشريف .

إننا إذ نستقبل هذه الذكرى العطرة ونستلهم من صاحبها سيدنا محمد " صلى الله عليه وسلم " وسيرته الشريفة المعانى والقيم والدلالات .. وكيف قدم لنا القدوة فى التضحية والفداء .. من أجل ترسيخ ركائز دولة الحق .. ولإعلاء رايتها خفاقة تهدى البشرية جمعاء لقيم الإعتدال والوسطية والنماء .. نثق فى قدراتكم على حمل

رسالة الأمن لوطن أعزه المولى ورعاه .. وصدق عهدكم فى

البذل والفداء .. لتتواصل بكم مسيرة الشرفاء فى العطاء

والوفاء .

وكل عـــام وأنتم جميعاً بخـــــير،