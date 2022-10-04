سوريا| تفاصيل تعاون الموزع الموسيقي بنكين صالح مع حسين الجسمي

قال الموزع الموسيقي بنكين صالح، إنه يعيش حالة من النشاط الفني من حيث الحفلات مع حسين الجسمي، وتحضير لأغنيات جديدة، وتحضير أغنية خاصة لوالده.

وأكد على أنه يستعد لأغنية جديدة من توزيعه والحانه وكلمات الشاعر عماد الأسعد، وانها ستكون الأغنية الأولي بصوته.

وأشار بنكين صالح، إلى أنه يستعد حاليا لبروفات مع النجم حسين الجسمي استعدادا لحفلاته بمصر نهاية هذا الشهر كعازف كيبورد وأنه يعتز بالعمل مع نجم مثل حسين الجسمي وأنه يحضر لمفاجأة معه.

ويعتبر بنكين حسين صالح، من أهم العازفين على الكيبورد والأن أخرى، فقد عمل مع نجوم الطرب مثل : المطربة ديانا حداد، المطرب نبيل شعيب، و المطرب على صابر.

أيضًا يتطلع إلى العمل مع كبار الفنانين والمطربين العرب والأجانب من خلال العزف. فهو يمتلك استوديو خاص به في ألمانيا، لذلك بإمكانه العمل مع الأجانب من خلال تسجيل صولوهات وتوزيعها.

بنكين حسين صالح، من سوريا، كردي الأصل، يتميز بموهبة العزف على الكيبورد منذ الصغر، وحتى الآن.