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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلد هتبقى كبيرة على إيدك.. زوجة بطل بحرب أكتوبر للرئيس السيسي اليوم

زوجات أبطال حرب أكتوبر
زوجات أبطال حرب أكتوبر

قالت إيمان كامل عبد السلام ، زوجة اللواء ماجد محمد حسن ، بطل معركة " أبو عطوة " بالإسماعيلية ، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح   السيسي   لأبطال الفرقة " 139 صاعقة " أوصلها الإحساس بالوفاء الشديد ، موضحة :" الرئيس السيسي الوحيد اللي افتكر الناس دي وكرمهم على الرغم من مرور فترة طويلة  " .

وتابعت زوجة اللواء ماجد محمد حسن ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " : "  الرئيس السيسي   شخص أخلاق وذوق جدا وكنا حاسين بفخر جدا وكل اللي قاعدين كانوا بيعيطوا حتى القادة .

واسترسلت : مكنتش متوقعة أن التكريم هيكون لينا كمان .. وكانت لافتة حلوة جدا منه .. وده دليل على أنه انسان قلبه كبير جدا ، وكان حديثه معنا عن ما يمكن أن نكون بحاجة له ، وسألنا لو حد محتاج حاجة ، ولكني شكرته على وجوده وحكمه للبلد وانقاذه لنا .

وأكملت : قولت للرئيس عبد الفتاح السيسي اني مش محتاجة حاجة وأن البلد دي هتبقا كبيره على أيده .

وأشارت ، إلى أن زوجها كان يحكي لها تفاصيل ما دار في الحرب ، وكيف كان مهدد أكثر من مرة بالقتل . 
 

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