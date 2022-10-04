البلد هتبقى كبيرة على إيدك.. زوجة بطل بحرب أكتوبر للرئيس السيسي اليوم

قالت إيمان كامل عبد السلام ، زوجة اللواء ماجد محمد حسن ، بطل معركة " أبو عطوة " بالإسماعيلية ، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال الفرقة " 139 صاعقة " أوصلها الإحساس بالوفاء الشديد ، موضحة :" الرئيس السيسي الوحيد اللي افتكر الناس دي وكرمهم على الرغم من مرور فترة طويلة " .

وتابعت زوجة اللواء ماجد محمد حسن ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " : " الرئيس السيسي شخص أخلاق وذوق جدا وكنا حاسين بفخر جدا وكل اللي قاعدين كانوا بيعيطوا حتى القادة .

واسترسلت : مكنتش متوقعة أن التكريم هيكون لينا كمان .. وكانت لافتة حلوة جدا منه .. وده دليل على أنه انسان قلبه كبير جدا ، وكان حديثه معنا عن ما يمكن أن نكون بحاجة له ، وسألنا لو حد محتاج حاجة ، ولكني شكرته على وجوده وحكمه للبلد وانقاذه لنا .

وأكملت : قولت للرئيس عبد الفتاح السيسي اني مش محتاجة حاجة وأن البلد دي هتبقا كبيره على أيده .

وأشارت ، إلى أن زوجها كان يحكي لها تفاصيل ما دار في الحرب ، وكيف كان مهدد أكثر من مرة بالقتل .

