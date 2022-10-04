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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروس يعلن مشاركة بلاده في حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

رئيس بيلاروس يعلن
رئيس بيلاروس يعلن مشاركة بلاده في حرب روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده متورطة في الحرب الروسية الأوكرانية لكنها ليست طرفا عسكريا فاعلا في الصراع.

وحسب وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية “بيلتا”، قال لوكاشينكو: “بالنسبة لمشاركتنا في عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فنحن نشارك. نحن لا نخفيه. لكننا لا نقتل أحدا. نحن لا نرسل جيشنا إلى أي مكان”.

وأضاف: “نحن لا ننتهك التزاماتنا. كما تسمي روسيا حربها في أوكرانيا عملية عسكرية خاصة”.

وقال لوكاشينكو، إن بلاده “تشارك” في الحرب من خلال منع انتشارها إلى بيلاروس ومن خلال منع “توجيه ضربة إلى بيلاروس تحت ستار عملية عسكرية خاصة من بولندا وليتوانيا ولاتفيا”.

وأضاف: “كما قلت، لن يقوم أحد بإطلاق النار على الروس في الخلف من أراضي بيلاروس. هذه هي مشاركتنا”.

وأشار إلي أن بيلاروس محاصرة أيضًا في الصراع كنقطة دخول للاجئين.

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وقال: “نعم، نحن نطعم الناس. وليس الروس فقط. نحن نطعم معظم هؤلاء اللاجئين والمتسولين والفقراء الذين يأتون إلينا من أوكرانيا... كيف لا نطعمهم، وكيف لا نعالجهم؟ هذه مشاركتنا في هذه العملية العسكرية. لا توجد طريقة أخرى ولن تكون هناك “.

وأكد أن بيلاروس لا تخطط للإعلان عن أي تعبئة لكنها تنوي التعلم من تجربة روسيا.

ولوكاشينكو هو حليف كبير للزعيم الروسي فلاديمير بوتين، واستخدمت روسيا أراضي بيلاروس كنقطة انطلاق للقوات  في فبراير.

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