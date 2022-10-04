مصر الحديثة: نستلهم من نصر أكتوبر مواجهة التحديات على قلب رجل واحد

قدم النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "هلال"، في بيان له، إن ذكرى انتصار أكتوبر ستظل ذكرى خالدة في وجدان المصريين بكافة طوائفهم، مطالبا بالاستفادة والاستلهام من هذه الذكرى بشأن الاصطفاف خلف القيادة المصرية والعمل على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات الخارجية الراهنة، ولبناء الجمهورية الجديدة والعبور نحوها بسلام.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تأتي بالتزامن مع انطلاق تأسيس الجمهورية الجديدة والتي تعتمد فلسفتها على تحقيق تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات.

ونوه النائب هشام هلال لحديث الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، بشأن جوهر حرب أكتوبر المتمثل في الكفاح من أجل تغيير الواقع من الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء والعزة والفخر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تخوض معركة البناء والنماء، للعبور إلى الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها والتى تلبى طموحات طال انتظارها جيلا بعد جيل لغد أفضل، لوطن يكون بقدر عراقته وعظمته.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه عن حرب أكتوبر قائلا:" ملحمة تاريخية، كانت ولا تزال عالقة في وجدان وعقول الشعب المصري، لما أثبتته بشأن قوة إرادة الدولة بكافة قياداتها وجنودها ومواطنيها في استعادة الأراضي من العدو مهما كلف الامر".