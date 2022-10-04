عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر الحديثة: نستلهم من نصر أكتوبر مواجهة التحديات على قلب رجل واحد

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

قدم النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "هلال"، في بيان له، إن ذكرى انتصار أكتوبر ستظل ذكرى خالدة في وجدان المصريين بكافة طوائفهم، مطالبا بالاستفادة والاستلهام من هذه الذكرى بشأن الاصطفاف خلف القيادة المصرية والعمل على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات الخارجية الراهنة، ولبناء الجمهورية الجديدة والعبور نحوها بسلام.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تأتي بالتزامن مع انطلاق تأسيس الجمهورية الجديدة والتي تعتمد فلسفتها على تحقيق تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات.

ونوه النائب هشام هلال لحديث الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36، بشأن جوهر حرب أكتوبر المتمثل في  الكفاح من أجل تغيير الواقع من الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء والعزة والفخر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تخوض معركة البناء والنماء، للعبور إلى الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها والتى تلبى طموحات طال انتظارها جيلا بعد جيل لغد أفضل، لوطن يكون بقدر عراقته وعظمته.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه عن حرب أكتوبر قائلا:" ملحمة تاريخية،  كانت ولا تزال عالقة في وجدان وعقول الشعب المصري، لما أثبتته بشأن قوة إرادة الدولة بكافة قياداتها وجنودها ومواطنيها في استعادة الأراضي من العدو مهما كلف الامر".

الرئيس السيسي القوات المسلحة البرلمان النائب هشام هلال الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز مباشر الآن 1-0 لحظة بلحظة في دوري الأبطال

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان 0-1 في دوري أبطال أوروبا

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ترشيحاتنا

أشهر حلويات المولد.. حضرى الملبن والفولية والنوجا فى دقائق

نصائحها شاذة وتحريضية.. هبة قطب من غشاء البكارة لخيانة الرجل المصري|القصة الكاملة

بتهمة إخلال حدث ديني بمعبد.. شاهد|تقييد وجلد مسلمين في الهند

فور وقوعها.. وزير التعليم يلزم المديريات بإبلاغه بـ حوادث المدارس ونتيجة تحقيقاتها

دوري أبطال أوروبا.. قذيفة هاكان تمنح إنتر التقدم على برشلونة بالشوط الأول

الشوط الأول.. أرنولد يمنح ليفربول التقدم أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات لاتعرفها عن جدري القرود .. مش بس البثور

الأكلة المذهلة للنساء.. طريقة عمل الكبدة بالبطاطس بسرعة

دراسة تكشف كارثة فى مشروبات الدايت لن تتوقعها

تدليك الجسم بزيت الزيتون مرة في الأسبوع.. النتيجة مذهلة

فيديو

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

عالم مجنون| وفاة طفل بسبب تيك توك ما القصة؟.. فيديو جراف

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

بكرة تشوفوا .. الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ