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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏الاستفادة من الابتكارات.. تفاصيل

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، وبالتعاون مع حكومة زيمبابوي من خلال وزارة التعليم العالي ،وعلوم الابتكار وتنمية التكنولوجية عن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏ “‏‏الاستفادة من الابتكارات لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام” وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 18 نوفمبر 2022 ( هجين).

وأوضحت أنه ‏يتم تحقيق الهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 الذى يتطلب التغلب على القيود المفروضة على الموارد، وبناء وتعزيز قدرات الدول النامية، واستكشاف طرق مبتكرة لتسهيل تطوير البنية التحتية وتسخير التصنيع المستدام.

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البحث العلمى تعلن مد فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة.. تفاصيل

كما تسعى ورشة العمل إلى مناقشة وتطوير الاستراتيجيات والتوصيات في جميع القطاعات لمعالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والابتكار والتصنيع من أجل تحقيق نمو اقتصادي أسرع في البلاد والحد من الفقر...


واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nam-4/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي مركز العلم والتكنولوجيا

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