في يوم المعلم العالمي| كيف تحسنت أحوال المدرسين في عهد الرئيس السيسي

بالتزامن مع احتفال العالم بـ يوم المعلم العالمي اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 ، يرصد موقع صدى البلد أحدث ما أنجزته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحسين أحوال المعلمين في مصر والتأكيد على تقدير دورهم في بناء الأجيال .

مفاجآت سارة للمعلمين في النصف الثاني من أكتوبر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز ملامح مشروع سند المعلم المقرر الإعلان عنه في في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن “سند المعلم” يأتي ضمن مبادرة "أنا المعلم"، والتي من خلالها سيتم تقديم خدمات للمعلم؛ حيث سيتم تسجيل نقاط للمعلمين وفقًا لكفاءتهم في أداء عملهم، وتحويل هذه النقاط إلى "سند المعلم" تمنحه تخفيضات كبيرة عند شراء مستلزماته.

وقال وزير التربية والتعليم: إن سند المعلم سيتيح للمدرس إمكانية الحصول على مرتبه قبل موعد صرفه اذا أراد ذلك "كأنه قرض أو سلفة" وقد يحق للمعلم سحب مرتب أكثر من شهر حسب النقاط المسجلة في أدائه.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن كل المعلمين سيكون لديهم بطاقة يستطيعون من خلالها شراء ما يلزمهم بتخفيضات كبيرة من جميع الشركات على مستوى الجمهورية.

تحسين الأحوال المادية للمعلمين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2020 أنه تقرر أن تصل نسبة الإعفاء الضريبي للمعلمين إلى 60%.

كما أعلن رئيس الجمهورية أنه تقرر أيضا رفع كادر العلاوات للمعلمين من 10% لـ 12%وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لقد تقرر رفع الحافز الإضافي من 150 لـ 375 جنيها".

وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بسرعة العمل على تحسين أحوال المعلمين خلال هذه المرحلة واتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد.

وشدد على مراعاة ظروف الأم الموظفة التي لديها أبناء في المدارس بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع، على أن تكون أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة للأم العائلة.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتتراوح القيمة من 75 جنيها للمعلم المساعد إلى 180جنيها لكبير المعلمين بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، كما وافق على زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، قيمة الزيادة 140 جنيها إلى 185 جنيها، وتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 1.2 مليار جنيه ، وتم إقرار حافز إدارة مدرسية .. لمديري المدارس أو شيوخ المعاهد أو الوكلاء، هذا الحافز قيمته 250 جنيها لمدير المدرسة و150 جنيها لوكيل المرسة، ويستفيد من هذه الزيادة 110 آلاف مدير ووكيل مدرسة ومعهد أزهري، بإجمالي 311 مليون جنيه.

وتقرر إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم يبدأ بتحويل مبلغ نصف مليار جنيه لهذا الصندوق، ويوفر هذا الصندوق يوفر مزايا للمعلمين ويكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء.

كما تقرر مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم الإلكترونية الجديدة، بحيث يكون للمعلم عائد محترم من الفيديوهات والمواد التفاعلية التي يشارك في إعدادها.

تقرر حصول المعلم على أغلب حصيلة مجموعات التقوية في مدرسته، حيث يكون له حق الحصول على 85% من إجمالي حصيلة التقوية.



زيادة سعر الحصة الإضافية للمعلمين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن زيادة رواتب المعلمين خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

وقال وزير التربية والتعليم ، إنه تقرر رسميا رفع سعر الحصة الواحدة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين الموجودين داخل منظومة التربية والتعليم من 3.80 جنيه إلى 20 جنيها تماما مثل اجر المعلمين الذين يتم الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس من خارج منظومة التربية والتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء بهذا المطلب وتم عرضها على وزير المالية ، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على هذه الزيادة رسمياً لجميع المعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن زيادة سعر الحصة لجميع معلمي التربية والتعليم ، سيؤدي حتما لزيادة رواتب المعلمين الذين يأخذون حصص زيادة عن نصابهم القانوني في المدارس خلال العام الدراسي.

وقال وزير التربية والتعليم : لو المعلم دخل 5 حصص زيادة في الاسبوع بما يعادل 20 حصة في الشهر، لو حسبنا كل حصة بـ 20 جنيه سيحصل على 400 جنيه زيادة على مرتبه .

مسابقات لتعيين المعلمين

في سبتمبر 2014 .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجاتها لشغل عدد 30 ألف وظيفة معلم مساعد وأخصائى مساعد بكافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على أن يكون التقدم بطلب شغل الوظيفة وفقًا للنموذج المرفق مدعمًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة بالاستمارة.

وفي أكتوبر 2019 .. تم عقد مسابقة الـ120 ألف معلم ، ولم تكن هذه المسابقة لـ "تعيين المعلمين " إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات ، وقامت وزارة التربية والتعليم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام بلغت حوالى مليار و600 مليون جنيه، وكانت الأفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.

وفي 2 يوليو 2022 .. تم الإعلان عن عقد مسابقة جديدة لـ 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس