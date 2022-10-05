حنان مطاوع: أتمنى أكون تريند بعمل ناجح..والمشهد ده خلى ضربات قلبي سريعة

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامي عمرو خليل في برنامج “ من مصر ” المذاع على قناة “ سي بي سي”، وتحدثت مطاوع عن كواليس مشوارها الفني وحياتها الشخصية.

بت القبايل

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن هناك عدة أعمال فنية قدمتها حققت نجاح كبير، منها ونوس وهذا المساء وحلاوة الدنيا ولمس أكتاف والقاهرة كابول .

وقالت حنان مطاوع ، :" ببت القبايل حقق نجاح كبير في الشارع والناس في الشارع معجبين جدا بيه على عكس السوشيال ميديا، وشخصية رحيل في بت القبايل شخصية قيادية وافتراضية، وده يعتبر أول عمل لي بعد إنجاب ابنتي وكان محطة مهمة في حياتي".

وأكملت حنان مطاوع:" أنا بختار من الحكمة ما يعبر عني وعن قناعاتي، وأنا اتوكل على الله وأثق في الله بشكل كامل ".

يحيي الفخراني

كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل مشاركتها في مسلسل ونوس مع الفنان يحيي الفخراني، قائلة:" يحيي الفخراني أستاذ الأساتذة وهو حبيب قلبي ".

وتابعت حنان مطاوع:" يحيي الفخراني يمتلك طاقة إيجابية ينشرها للجميع وجاد في عمله داخل موقع التصوير، ويحيي الفخراني مزيج بين التواضع والبهجة والجدية في موقع التصوير وهذا هو أساس العمل ".

ولفتت حنان مطاوع :" سعيدة بالعمل مع يحيي الفخراني في 3 أعمال فنية "، مضيفة:" مسلسل ونوس علامة في مشواري الفني وخطوة للأمام في مشواري الفني ".

القاهرة كابول

كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل مشاركتها في مسلسل القاهرة كابول وتأدية شخصية منال، قائلة :" شخصية منال شخصية نراها في الشارع المصري، وكانت شخصية ممتلئة بالجذور الاصيلة والقيم المصرية الرصينة ".

وتابعت حنان مطاوع:" شخصية منال في القاهرة كابول كانت تحب الوطن بدون شعارات أو إدعاءات ".

وأكملت حنان مطاوع:" في أحدى مشاهد المسلسل، كان مشهد في المستشفى مع طارق لطفي وكان من المفترض أن اضع المخدر له في العصير كي يتم تخديره لنقله من كابول للقاهرة"، مضيفة:"كانت ضربات قلبي سريعة وصوت ضربات القلب مسموعة ومكانوش سامعين صوتي من كتر ضربات قلبي، واندمجت جدا في الشخصية".

مش بحب السهر

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تحب السهر بشكل كبير، مضيفة :" أنا كائن نهاري بحب أصحى بدري وأنام بدري وارتبطت مواعيد نومي بابنتي ".

وقالت حنان مطاوع، :" انا مش بشتغل طول الوقت لكن بشتغل 3 شهور في السنة، وبعدها أقضي وقت كبير مع ابنتي في المنزل، وانا تركيبتي هادية ومتأملة ومش بحب الدوشة في حياتي بشكل كبير ".

واكملت حنان مطاوع :" أتمنى أكون تريند بعمل ونجاح مش بدوشة أو شوشرة او حاجة شخصية ".

ولفتت حنان مطاوع :" لما اتجوزت نزلت صور ليا مع زوجي على السوشيال ميديا والدنيا اتقلبت واتوترت بشكل كبير ".