ونوس علامة في مشواري.. حنان مطاوع: الفخراني مزيج بين البهجة والتواضع والجدية

كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل مشاركتها في مسلسل ونوس مع الفنان يحيي الفخراني .

وقالت حنان مطاوع في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" يحيي الفخراني أستاذ الأساتذة وهو حبيب قلبي ".

وتابعت حنان مطاوع:" يحيي الفخراني يمتلك طاقة إيجابية ينشرها للجميع وجاد في عمله داخل موقع التصوير ".

وأكملت حنان مطاوع :" يحيي الفخراني مزيج بين التواضع والبهجة والجدية في موقع التصوير وهذا هو أساس العمل ".

ولفتت حنان مطاوع :" سعيدة بالعمل مع يحيي الفخراني في 3 أعمال فنية "، مضيفة:" مسلسل ونوس علامة في مشواري الفني وخطوة للأمام في مشواري الفني ".