صواريخ كوريا الشمالية.. جويتريش: عمل طائش وانتهاك لقرارات مجلس الأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى ووصفه بأنه "عمل طائش وانتهاك لقرارات مجلس الأمن".



ودعا جوتيريش ، حسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تحقيق سلام مستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.



وأضاف المتحدث أن الأمين العام يدين مثل هذا العمل كونه يمثل تصعيدا واضحا، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تجاهلت مجددا كافة اعتبارات سلامة الطيران الدولي والسلامة البحرية، وذلك في سياق الرد على سؤال انعكاس هذا العمل لدى الأمين العام مع مرور هذا الصاروخ فوق اليابان بما يدعو المجتمع الدولي إلى الرد على ذلك.



ونوه المتحدث إلى أن الأمين العام يرى أن من الأهمية القصوى أن يبدي مجلس الأمن موقفا موحدا إزاء هذه القضية.