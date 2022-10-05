أكبر حاملة طائرات تدخل الخدمة.. الوحش الأمريكي يستعد للحرب

غادرت أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية قاعدتها، في أول انتشار لها على الإطلاق، للمشاركة في مناورات عسكرية مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تزامنا مع تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتحركت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، الأكثر تطورا والتي تتمتع بقدرات مذهلة، من القاعدة البحرية مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا، إلى جانب مجموعة من السفن التي تشكل مجموعة حاملة الطائرات الهجومية.

وسينضم "الوحش الأمريكي" إلى تدريب بحري بمشاركة دول عدة بينها ألمانيا وفرنسا والسويد، في تدريبات عسكرية تشمل الدفاع الجوي ومحاكاة للحرب على غواصات في المحيط الأطلسي.

قدرات فتاكة

من جانبه، قال الأدميرال داريل كودل في بيان قبل إبحار حاملة الطائرات إن نشرها "سيظهر قدراتها الفتاكة التي لا تضاهى والمتعددة والشاملة في المحيط الأطلسي".

وكلف بناء "جيرالد فورد" أكثر من 13 مليار دولار، ويشارك حوالي 9 آلاف شخص و20 سفينة و60 طائرة من 9 دول مختلفة في عملية الانتشار الأولى للحاملة.

USS GERALD R #FORD CVN78 shoved off from Norfolk Naval Base today 4 Oct to begin her maiden deployment. Cruise is of unspecified length but will range fm the mid- to north-Atlantic Ocean and include at least 1 foreign port call. Carrier Air Wing 8 will fly out to the ship at sea pic.twitter.com/vq2LcmuuLG — Chris Cavas (@CavasShips) October 4, 2022

وهي حاملة طائرات يبلغ طولها أكثر من 335 مترا، وتصل سرعتها إلى أكثر من 54 كيلومترا في الساعة، رغم وزنها الذي يزيد على 100 ألف طن.

صُممت الحاملة قبل أكثر من 40 عاما، وبدأ بنائها رسميا عام 2009، ثم بدأ تطويرها لدخول الخدمة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، وتعد أكبر حاملة طائرات في العالم وأكبر سفينة حربية على الإطلاق.

وتم تطويرها لزيادة معدل إقلاع الطائرات منها وهبوطها، لكن تقارير أشارت في وقت سابق، إلى أن حاملة الطائرات الحديثة، واجهت مشكلات في أنظمة التشغيل، ومشاكل بمصاعد الأسلحة، التي تنقل الصواريخ والقنابل من مخازنها إلى سطح الحاملة لوضعها على الطائرات.