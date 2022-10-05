تموين الشرقية: ضبط 19 طن أرز شعير وسكر مجهولة المصدر

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت حملة بإدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية ٩ أطنان سكر تموينى محظور تداولها في الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم ١٤١٥٨ جنح أبوكبير ضد م ف ع بناحية ملاوي المنيا لحيازته سلعة مدعومة.

كما تم ضبط سيارة جامبو حمراء اللون محملة بالأرز الشعير بكمية ٩ أطنان مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم ١٤١٥٩ جنح أبوكبير ضد ع م أ ، والمحضر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.

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