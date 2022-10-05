مشروب شائع.. الإفراط في تناوله يسبب كوارث صحية أخطرها تلف الدماغ

تعد المشروبات الغازية من المشروبات الشائعة التي يسبب الإفراط في تناولها إلى تلف خطير في الدماغ فهي تحتوي على العديد من السكريات والسعرات الحرارية.

تعد الأطعمة السكرية مليئة بالسعرات الحرارية ومن المعروف أن لها تأثير ضار على الجسم. من ارتفاع ضغط الدم والالتهابات وزيادة الوزن إلى مرض السكري وأمراض الكبد الدهنية ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات المحلاة إلى حدوث حالات صحية مزمنة.

بدائل السكر الصحية

لهذا السبب يوصي الخبراء بالتبديل إلى بدائل السكر الصحية أو اللجوء إلى مشروبات الحمية التي يقال إنها ذات تأثير صحي ومضاعفات قليلة

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في JCI Insight ، فإن تناول المحليات الصناعية في سن المراهقة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة طويلة المدى في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، وجد أن المحليات تبطئ عملية التمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

قال الباحثون الأمريكيون أن الاستهلاك المعتاد للمُحليات منخفضة السعرات الحرارية له تأثيرات غير مقصودة وطويلة الأمد

زيادة خطر فقدان الذاكرة

اقترحت إحدى أكثر الاستنتاجات إثارة للقلق في الدراسة أن مشروبات الدايت والمحليات يمكن أن تؤثر على وظائف المخ وتزيد من خطر فقدان الذاكرة.

أثناء الدراسة ، أعطى فريق الباحثين للفئران ماءً مُحلى بعدة بدائل مختلفة من السكر منخفضة السعرات الحرارية ، بما في ذلك السكرين ، و ACE-K ، و ستيفيا. مجموعة أخرى من الفئران أعطيت الماء للشرب مع الطعام.

وجد أن مجموعة الفئران التي شربت المشروبات المحلاة واجهت صعوبة في اجتياز اختبار الذاكرة ، بينما كانت مجموعة الفئران التي شربت الماء أكثر كفاءة في اجتياز الاختبار.