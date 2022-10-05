دعوة لمحادثات سلام في إثيوبيا.. وتيجراي: لا علم لنا بأي اتفاقات وشيكة

قال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي اليوم الأربعاء: إن حكومة إثيوبيا قبلت دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في محادثات سلام تهدف إلى إنهاء صراع استمر عامين مع قوات تيجراي المتنافسة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال مصدران دبلوماسيان إن قوات تيجراي لم ترد بعد على الدعوة لإجراء محادثات في نهاية الأسبوع في جنوب إفريقيا ، والتي ستكون أول مفاوضات رسمية بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في نوفمبر 2020.



أدى الصراع إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

وكان الجانبان قد قالا في وقت سابق إنهما مستعدان للمشاركة في محادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي لكن القتال العنيف استمر في أنحاء تيجراي.

وقال رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آبي أحمد على تويتر إن الحكومة الإثيوبية "قبلت هذه الدعوة التي تتماشى مع موقفنا المبدئي فيما يتعلق بالحل السلمي للصراع وضرورة إجراء محادثات دون شروط مسبقة".

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي ، ديبريسيون جبريميشائيل ، الذي يقود حزب تيجراي السياسي الحاكم ، إلى المحادثات .

وأرخت الرسالة في الأول من أكتوبر ، لكن جيتاشيو رضا ، المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي الشعبية ، قال إنه ليس على علم بأي محادثات وشيكة.

ولم يرد جيتاتشو على الفور على طلب للتعليق اليوم الأربعاء بشأن قبول الحكومة الإثيوبية دعوة الاتحاد الأفريقي.

وذكرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الشهر الماضي إنها مستعدة لوقف إطلاق النار وستقبل عملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي بعد أن أثارت اعتراضات من قبل على مقترحات الاتحاد الأفريقي.

وسيقود أولوسيجون أوباسانجو ، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في القرن الأفريقي ، المفاوضات بدعم من الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا ونائب رئيس جنوب إفريقيا السابق فومزيل ملامبو-نجوكا.

ولم تجري أي محادثات رسمية بين الجانبين خلال وقف إطلاق النار الذي استمر خمسة أشهر بين مارس وأغسطس.

واستؤنف القتال في 24 أغسطس.

وتتهم حكومة رئيس الوزراء آبي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا حتى وصول أبي إلى السلطة في 2018 ، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيجراي على إثيوبيا.

وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي آبي بإلافراط في تمركز السلطة واضطهاد التيجراي، وهو ما يقول بأن كلاهما يرفض اتهامات بعضهما البعض.