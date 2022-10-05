عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، للاحتفالات بالذكري الـ ٤٩ لحرب أكتوبر المجيد والمولد النبوى الشريف.

وجاء فى نص البرقية: أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكري التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة والفداء، والتي حقق خلالها القوات المسلحة أعظم انتصار لمصر، حيث استردت فيها مصر أرض سيناء المباركة بدماء أبطالنا الذكية بالقوات المسلحة المصرية.

بالسلام الوطني.. اختتام فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي يكرم مفتي تنزانيا ووزير أوقاف الأردن باحتفالية المولد النبوي الشريف

وتابعت: "صفحات التاريخ سجلت بسالة الجنود المصريين فى استرداد أرض سيناء، فتحية لقواتنا المسلحة التي حققت النصر العظيم وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم".

محمد الشهاوي: حرب أكتوبر المجيدة وسام على صدر كل مصري

إسرائيل تستغيث.. كواليس حرب أكتوبر ولطم أمريكا وبريطانيا بقرار حظر النفط العربي

وأضافت: كما أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربين لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر.

نقيب التمريض السيسي حرب اكتوبر المولد النبوي الشريف سيناء الجنود المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

موضوعات متعلقة

محمد الشهاوي: حرب أكتوبر المجيدة وسام على صدر كل مصري

البرلمان العربي يهنئ مصر والرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

ترشيحاتنا

رفع التأهب وفرض الإغلاق.. إسرائيل تحيى ذكرى حرب أكتوبر 73 على طريقتها

فوز 3 باحثين بجائزة نوبل للكيمياء.. مفاجآت بشأن الأمريكي

تايوان تهدد بالردع العسكري.. سنتعامل مع أي اختراق لمجالنا الجوي كضربة أولى

موعد مباراتي الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

فرنسا تشغّل مفاعل غواصتها النووية الجديدة

أحمد عمر هاشم: سعادتي بالغة بالتكريم.. والسيسي رجل أجرى الله الخير على يديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل للتأكد من أن الملابس ستناسبنا دون تجربتها

رافض التعليم وحالته سيئة.. مديرة مدرسة تتنمر على طفل من ذوي الهمم وترفض دخوله الفصل

مشروب شائع.. الإفراط في تناوله يسبب كوارث صحية أخطرها تلف الدماغ

أسوأ أيام حياتي.. ما حقيقة تصريحات موسيماني ضد الأهلي ؟

فيديو

بعد استفزازه الجمهور بنمبر1.. إلغاء حفلات محمد رمضان عرض مستمر

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ