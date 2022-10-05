نقيب التمريض تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، للاحتفالات بالذكري الـ ٤٩ لحرب أكتوبر المجيد والمولد النبوى الشريف.

وجاء فى نص البرقية: أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكري التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة والفداء، والتي حقق خلالها القوات المسلحة أعظم انتصار لمصر، حيث استردت فيها مصر أرض سيناء المباركة بدماء أبطالنا الذكية بالقوات المسلحة المصرية.

وتابعت: "صفحات التاريخ سجلت بسالة الجنود المصريين فى استرداد أرض سيناء، فتحية لقواتنا المسلحة التي حققت النصر العظيم وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم".

وأضافت: كما أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربين لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر.