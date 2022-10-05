لهذا السبب.. القومي للكبد بالمنوفية: إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء خطوة عظيمة

قال الدكتور هشام عبد الدايم، عميد المعهد القومي للكبد بمحافظة المنوفية، إن خطوة إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء تعتبر خطوة عظيمة جدا، مشيرا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة حققت حلم لم يكن لأحد أن يتوقع أن ينتهي فيروس سي فى مصر.

وأضاف “عبد الدايم” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء يعد حلما من الأحلام التي نعيشها، خاصة بالمعهد القومي للكبد فى المنوفية، حيث أنهم يعملون فى مجال زراعة الكبد، والعمليات التي يتم القيام بها من أقارب المريض للأحياء، وتلك العمليات تكون أصحب كثيرا من المتوفيين حديثا، إلى جانب أن أى عملية يكون هناك بها نسبة مضاعفات، مما تعرض المتبرع لمضاعفات.

وتابع أن فكرة إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء تعد فكرة رائعة، والقانون سمح به وأقر به، ولكن لم يكن هناك أليات لتنفيذه، حيث أن تنفيذه يحتاج إرادة، نظرا لإحتياجه قاعدة بيانات كبيرة للمرضي المحتاجين لزراع