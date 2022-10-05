مظاهرات إيران هل تكون قشة البعير الأخيرة على ظهر الحكومة كما تود أمريكا؟.. محللون : الأمور بعد الاحتجاجات قد لا تعود لسابق عهدها

3 أسابيع على الاحتجاجات في إيران



إدانات دولية مستمرة وارتفاع حصيلة القتلى



المرشد الإيراني يحمل أمر إشعال الإحتجاجات لأمريكا وإسرائيل

لأسابيع، اكتسبت الحركة الاحتجاجية الايرانية على مستوى البلاد زخمًا بلا هوادة ويبدو أنها أعاقت أساليب التخويف التي تتبعها الحكومة منذ عقود.، وفق ما ذكر تحليل لشبكو سي إن إن الأمريكية.

يتردد صدى الشعارات المناهضة للقيادة الدينية في جميع أنحاء المدينة.

انتشرت مقاطع فيديو لطالبات المدارس يلوحن بحجابهن في الهواء أثناء غنائهن لأغاني الاحتجاجات في الفصول الدراسية، وكذلك انتشرت صور المتظاهرين الذين خاضوا قتال شوارع ضد أعضاء جماعة الباسيج شبه العسكرية.



تقول الولايات المتحدة إنها تساعد الإيرانيين في اجتياز التعتيم الهائل المفروض على شبكات الإنترنت، بينما يقول النشطاء إن الوقت قليل جدا ، ويجب إحراز المتظاهرين الشيئ ما قبل فوات أوان الاحتجاجات.

كان يُعتقد سابقًا أن هذه المشاهد لا يمكن تصورها في إيران ، حيث يحكم المرشد على خامنئي بقبضة قوية.

لكن الخبراء يقولون إن هذه الاحتجاجات تتجاوز الانقسامات الاجتماعية والعرقية العديدة في إيران ، وتكسر حاجز الخوف الذي دام عقودًا وتشكل تهديدًا غير مسبوق للنظام الحاكم في البلاد، لكن المرجح هي أنه لن تسقطه كما تتمنى أمريكا، ولكنها ستؤثر عليه سلبا لإجراء تعديلات على كيانه، لعدم مواجهة مخاطر الصراع.

في جميع أنحاء إيران ، يبدو أن المتظاهرين عازمون على كشف نقاط ضعف المؤسسة الدينية التي تتهم على نطاق واسع بالفساد وقامت بقمع المعارضة بالاعتقالات التعسفية وحتى عمليات الإعدام الجماعية.

وتشن طهران مظاهرات منذ وفاة مهسا (المعروفة أيضًا باسم زينا) أميني ، في منتصف سبتمبر ، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا توفيت بعد أن احتجزتها شرطة الآداب في البلاد بسبب مظهرها.

اخترقت المظاهرات المناهضة للحكومة قواعد نفوذ الجمهورية ، بما في ذلك المدن الشيعية المقدسة مشهد وقم.

كما نظمت الأقليات العرقية - لا سيما الأكراد في شمال وشمال غرب البلاد ، والبلوش في الجنوب الشرقي - احتجاجات ، وعانت من أكثر القمع وحشية على ما يبدو ، حيث ورد مقتل العشرات.

وتعد المدارس الثانوية والجامعات في جميع أنحاء إيران هي بؤر التوتر ، والنساء والفتيات يخلعون الحجاب الإلزامي ، المعروف باسم الحجاب.

واظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تملأ الشوارع بعد فترة وجيزة من انتشار الأخبار يوم الأحد عن حملة قمع الطلاب ، وأطلق الطلاب حملات تضامنية مع المتظاهرين مع بدء المواجهة في الجامعة.

لم تتمكن سي إن إن من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى والمصابين ، لكن وسائل الإعلام الحكومية تقول إن 40 شخصًا لقوا حتفهم منذ بدء المظاهرات في منتصف سبتمبر.

وتقول منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن 52 شخصا على الأقل قتلوا. يُعتقد أن أكثر من 1000 شخص قد اعتقلوا ، من بينهم صحفيون وفنانون.

وذكرت منظمة العفو الدولية ، الأسبوع الماضي ، إنها حصلت على وثيقة مسربة يبدو أنها توجه قادة القوات المسلحة في جميع المحافظات إلى "المواجهة بلا رحمة" للمتظاهرين ، ونشر شرطة مكافحة الشغب بالإضافة إلى بعض أعضاء النخبة العسكرية من الحرس الثوري ، وقوات الباسيج شبه العسكرية وعملاء أمن بملابس مدنية.

ويرى المحللون إن التهديد الذي تشكله هذه الاحتجاجات كبير للحكومة ، وهو أحد أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية منذ سنوات.

وقالت تريتا بارسي ، نائبة الرئيس التنفيذي في معهد كوينسي بواشنطن العاصمة: "هؤلاء من ال شباب الذي فقد الإيمان تمامًا على ما يبدو بإمكانية إصلاح هذه الجمهورية ".

وأضافت بارسي: "إنهم يبتعدون عن جيلهم السابق الذي كان يسعى لإصلاح النظام من الداخل. يبدو أن هذا الجيل الجديد ليس لديه أي ثقة في ذلك على الإطلاق".

وألقى خامنئي البالغ من العمر 83 عامًا ، والذي علق على الاحتجاجات لأول مرة يوم الاثنين ، باللوم - دون دليل - على الولايات المتحدة وإسرائيل في تأجيج الاحتجاجات. كما أوضح أن النظام سيمنع رغبة المتظاهرين في التغيير.

قال خامنئي في خطابه: "أقول بوضوح إن أعمال الشغب وانعدام الأمن هذه دبرتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الكاذب المحتل (إسرائيل) ، بالإضافة إلى عملائهم المأجورين ، بمساعدة بعض الإيرانيين الخونة في الخارج".

قد يتم سحق الاحتجاجات الحالية في نهاية المطاف أو ببساطة تفقد الزخم ، لكن المحللين يقولون إن إيران يمكن أن تتوقع دورة أخرى من المظاهرات على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة.

تأتي المظاهرات الأخيرة في أعقاب احتجاجات مماثلة ، لكنها أقل توسعا ، ضد الحكومة في 2019 و 2017 و 2009.

وبالأمس، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المحتجين.

وقالت كاثرين كولونا للمشرعين في البرلمان "تحرك فرنسا في صميم الاتحاد الأوروبي ... (هو) استهداف المسؤولين عن الحملة من خلال تحميلهم المسؤولية عن أفعالهم" ، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد الأصول وحظر السفر.

وافقت الكتلة الأخيرة على عقوبات حقوق الإنسان على طهران في عام 2021. ومع ذلك ، لم تتم إضافة أي إيراني إلى تلك القائمة منذ عام 2013 ، حيث تخلت الكتلة عن مثل هذه الإجراءات على أمل إحياء الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018. وقد توقفت تلك المحادثات الآن.

لدى اوروبا حاليًا مجموعة من العقوبات على حوالي 90 فردًا إيرانيًا يتم تجديدها سنويًا في أبريل من كل عام.

وأشارت كولونا إلى أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تستهدف شخصيات يرسلون ابنائهم للعيش في الدول الغربية.

ويقول دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يتم تأكيد الإجراءات في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر.

فرضت الولايات المتحدة وكندا بالفعل عقوبات على شرطة الآداب الإيرانية بسبب مزاعم الإساءة للنساء الإيرانيات ، قائلة إنهما حملتا الوحدة المسؤولية عن وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز الشرطة.

أصدر الرئيس جو بايدن بيانًا يوم الإثنين قال فيه إنه "قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن الحملة العنيفة المكثفة ضد المتظاهرين السلميين في إيران ، بمن فيهم الطلاب والنساء ، الذين يطالبون بحقوقهم المتساوية والكرامة الإنسانية الأساسية". وأضاف أن واشنطن ستفرض مزيدًا من العقوبات هذا الأسبوع على بعض المسؤولين الإيرانيين.