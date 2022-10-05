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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

جهة وحيدة منعت تسريب المعلومات.. إف بي آي

فضائح كبرى لـ ابن بايدن ما كانت ستصل بوالده إلى رئاسة أمريكا

ابن بايدن و بوبولينسكي
ابن بايدن و بوبولينسكي

زعم توني بوبولينسكي، الشريك التجاري السابق لعائلة بايدن، أمس الثلاثاء أن نجل الرئيس الأمريكي وشقيقه خدعوه بملايين الدولارات في صفقة  لتأسيس مشروع مشترك مع شركة صينية، وفق ما ذكر موقع ياهو .

تتضمن اتهامات ضابط البحرية السابق عقدًا بين شركة في ديلاوير ، يملكها جيم وهنتر بايدن ، وشركاؤه روب ووكر وجيمس جيليار ، لإنشاء مشروع مشترك مع CEFC ، الشركة الصينية التي تعهدت بمنحهم 10 ملايين دولار. 

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مزاعم اختلاس هانتر بايدن

زعم بوبولينسكي أن ابن بايدن اختلس ما لا يقل عن 5 ملايين دولار من CEFC.
خلال مقابلة صحفية قال رجل الأعمال : "هانتر بايدن وجيم بايدن احتالوا علينا وأخذوا المال لأنفسهم ... سرقوها مني ومن شركائي الآخجرين ، روب ووكر وجيمس جيليار".

وادعى أن هانتر بايدن كرر عمل عقد وكان لديه أكثر من 5 ملايين دولار من الأموال الصينية التي تم تحويلها إلى مؤسسته الشخصية.
قال بوبولينسكي"يبدو أن هانتر بايدن وجيم بايدن وعائلة بايدن قاموا بالفعل بنسخ نفس المستند بأخطاء مطبعية، بطبع نفس الرقم التسلسلي وقاموا بإزالة اسم   هولدنجز  واستبداله بـأوساكو ، والذي كان اسم مكتب المحاماة و الأعمال التجارية التي يديرها هانتر بايدن".

عائلة بايدن تجني مليارات 


وتكهن بأن عائلة بايدن تتوقع جني مليارات الدولارات من خلال ارتباطاتها التجارية مع الصينيين، وهو الأمر الذي قد يمثل مفاجأة كبيرة بأن تكون الإدارة الأمريكية التي طالما عملت على الوقوف للصين وتشير علاقتهما الحالية إلى الجمود السياسي.
وأضاف بوبولينسكي أنه من تحويل الأموال من الشركة الصينية  "تلقى هانتر أكثر من خمسة ملايين دولار ، وتم الإعلان عن كشوف الحسابات المصرفية".

قصة الكمبيوتر


تحدث بوبولينسكي أيضًا عن موضوع الرقابة على قصة الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن قبل انتخابات 2020 ، والتي وصفها بأنها "تعتيم كامل".

قال "لا أستطيع أن أجد قصة أخرى في تاريخ بلدنا تعرضت للقمع الشديد. انقطاع التيار الكهربائي الكامل. يمكنك الذهاب اليوم والبحث عن اسم عائلتي وسيظهر لك صفر نتائج .. ليس هناك مقابلة أو نقاش موثوق به حول دحض أي شيء قلته أو أي دليل".

 

اعتراف زوكربيرج

في أغسطس ، اعترف مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ، للصحافة   بأن شركته قد منعت فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن ، التي كشفتها صحيفة نيويورك بوست ، قبل انتخابات عام 2020 بعد أن قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه هناك  "معلومات مضللة" روسية.

وأشار بوبولينسكي إلى أنه بعد الانتخابات فقط أعلنت وزارة العدل علناً أنها تحقق في المعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن.

إف بي إي 

 

وقال: "بعد فوات الأوان بخمسة أسابيع ، والشعب الأمريكي يستحق هذه الحقائق قبل الانتخابات".

قال بوبولينسكي إنه مستعد للتحدث إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي الولايات المتحدة مرة أخرى "في أي وقت".
وذكر  إن وقائع القضية "شاملة وموثقة جيدًا ويمكن التحقق منها بسهولة" ، رافضًا النظرية القائلة بأن القصة كانت معلومات مضللة روسية.

في أغسطس ، ادعى أحد المبلغين عن المخالفات أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي أوعزوا للوكلاء بعدم التحقيق في وضع الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، قائلين إن المكتب "لن يغير نتيجة الانتخابات مرة أخرى" .

 

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