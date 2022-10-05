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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تنتفض لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الثغر

حملات مكبرة بالإسكندرية
حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء، والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا علي جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى ، والمتابعة الدورية لردع المخالفين. 

وفي هذا الصدد،  شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت ميدان الرصافة ،  وشوارع الابعادية ، عبد القادر الغريانى ، محرم بك ، قيصر ، السلطان حسين، أمير البحر ، وصفية زغلول، وقد أسفرت الحملة عن غلق مقهي وضبط عدد 160 حالة إشغال متنوع، والتحفظ على 35 شيشة، وتحرير 25 محضر متنوع و 7 إنذارات، وفرض غرامات فورية تقدر ب 26 ألف جنيه.

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وقام حي المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات، حيث توجهت الحملة الي شوارع الفتح ، 30 عرامة  ، سلمان الفارسي ، صديقات الكتاب المقدس ومتفرعاته ، وعزبة الجبل وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 70 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمي برئاسة الأستاذ / السيد موسي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز بشارع البيطاش، وطريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو ٢١ حيث تم إزالة الإشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام والتحفظ علي كمية كبيرة من الإشغالات.

وواصل حي العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت منطقة العامرية البلد وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 15 حالة إشغال متنوع .

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