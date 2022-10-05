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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من بيروت .. نادية الجندي بصحبة هاني شاكر في أحدث ظهور

نادية الجندي بصحبة
نادية الجندي بصحبة هاني شاكر

شاركت الفنانة نادية الجندي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بصحبه الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الشخصي “انستجرام”.

وعلقت نادية الجندي علي الصور كاتبة: “مع أمير الغناء العربي صديقي العزيز #هاني_شاكر ربنا يديله الصحه ويمتعنا بأغانيه الجميلة القديمة والجديدة فنان من الزمن الجميل الراقي المحترم وزوجته الجميلة حبيبتي نهلة، و المنتج الكبير #محمد_مختار في #بيروت في احتفالية عيد ميلاد صديقنا الدكتور #هراتش قضينا أوقات جميلة بصحبة ناس أجمل في #لبنان الجميلة”.

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وحرص الفنان هاني شاكر على حضور عيد ميلاد صديقه خبير التجميل هراتش، فى الحفل الذي أقامه داخل أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي والمنتج محمد مختار ومادلين مطر والراقصة إليسا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أصدقاء هراتش الذين أشعلوا الحفل بالرقصات المختلفة.

وقدم الفنان هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل التى تفاعل معها الحضور.

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