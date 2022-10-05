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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فجرت قطار بضائع وأسلحة إسرائيلية| معلومات عن البطلة فرحانة حسين سالم

فرحانة حسين سالم
فرحانة حسين سالم

أكد عبد المنعم إبراهيم، نجل الشيخة فرحانة حسين سالم، الفدائية السيناوية التى فجرت قطار بضائع و أسلحة إسرائيلية فى أولى عملياتها.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن والدته على قيد الحياة ولكن لظروف عمرها، تعانى من بعض المشكلات الصحية.

ولفت إلى أن والدته كانت تقوم بنقل المعلومات السرية المكتوبة على الأقمشة، لـ القيادة العسكرية، وأن والدته كانت لا تعف الكتابة، ولكن كانت تنقش ما تشاهده وتقول بنقله للأبطال المصريين.

وأشار إلى أن والدته كان لديها هدف وطني، وكانت تعمل من أجل خدمة مصر، وأن والدته كانت تخاف كونها أمرة، ولكن مصر كانت تجعلها تفعل كل شئ من أجل استعادة الأرض.

وأوضح أن والدته تم القبض عليها، وتم الضغط عليها من أجل أن تخبر العدو بأى معلومات، ولكن هربت من الأعداء.

ولفت إلى أن والدته سعيدة بـ التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيدة بما يعرض عنها فى الأفلام، و الأعمال الوطنية.

وأكد أن والدته كانت تقوم فى الفترة من بعد حرب 67 حتى حرب أكتوبر 73، و أن والدته سجلت اسمها فى صفحات النصر.

فرحانة حسين سالم فجرت قطار التاسعة يوسف الحسيني القيادة العسكرية

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