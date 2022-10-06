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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو|مفاجأة في مقتل صيدلي حلوان وطفلتي الإسكندرية واللحظات الأخيرة لهشام سليم.. وطفل يبكي أحمد موسى على الهوا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة ومنها: … 

 

أحمد موسى: جيشنا العظيم مستمر في معاركه وانتصاراته

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نصر السادس من أكتوبر أعاد الكرامة للأمة العربية، مؤكدا أن الجيش موجود على كل الأراضي المصرية بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" بـ قناة "صدى البلد"، أن تضحيات الجيش لم تتوقف عند حرب أكتوبر لكنها مستمرة حتى اليوم، لافتا إلى استمرار ارتقاء الشهداء إلى الآن.

 

خبير: هناك لعبة احتكار بين وكلاء وموزعي السيارات والمواطن الضحية.. فيديو
كشف محمود خيرى، خبير السيارات، ان هناك لعبة احتكار بين وكلاء وموزعي السيارات و المواطن ضحية هذه اللعبة.

أعلن محمود خيرى، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "MBC"، عن سيارة ألمانية ارتفع تسعير سيارتها 120%، موضحا أن الصيانة التي كانت تكلفتها 2000 جنية اصبحت بـ 6000 جنية و هذه الصيانة تغيير زيت وفلتر فقط، و ان هناك توكيل ألماني يعمل على صيانة فتحة السقف بـ 2850 جنية.

 

إبراهيم عيسى: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي لاقت اهتماما كبيرا من الحكومة
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة، التي حددت موعدًا لانطلاقه أواخر الشهر الجاري، بينما الدعوة للحوار الوطني التي انطلقت منذ إبريل الماضي لم يتم تحديد موعدًا لانعقاده حتى الآن.
 

تعرف على قصة أغنية بسم الله .. كتبت بعد بيان حرب أكتوبر
روى محمد العسيري، الكاتب والشاعر الغنائي، كواليس تقديم أغنية «بسم الله» بمناسبة نصر أكتوبر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد بمناسبة انتصارات أكتوبر «بليغ حمدي توجه إلى مبني التلفزيون بعد سماع بيان الحرب، ومعه زوجته الفنانة وردة، واتصل بالشاعر عبد الرحيم منصور»


روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة
فجر محمد انسى الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، مفاجأة من العيار الثقيل في فاجعة وفاة طفلتين إيمان وسجدة، في صيدلية بعد الحقن بالدواء.


شاهد.. رد فعل أحمد موسى بـ"سلم على الشهداء اللي معاك" لكورال الأطفال
دخل الإعلامي أحمد موسى، في حالة من الحزن والتأثر أثناء قيام كورال الأطفال بغناء أغنية «سلم على الشهداء اللي معاك».

وكان الإعلامي  أحمد موسى، بدأ ببرنامجه “على مسئوليتي” المذاع على فضائية «صدى البلد»  بـ كورال غنائي لمجموعة من الأطفال يتغنون بأغنية «مصر التي في خاطري وفي فمي .. من منكم يحبها مثلي أنا».
وفي السياق، أكد محمد العسيري، الكاتب والشاعر الغنائي، أهمية مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، الذي يقدم مواهب شابة.

 

عمرو سليم: آخر مكالمة مع هشام كانت قبل وفاته بثلاثة أيام
كشف الموسيقار عمرو سليم، عن آخر مكالمة بينه وبين الفنان هشام سليم، موضحا أن المكالمة كانت قبل وفاته بثلاثة أيام وكان في المستشفى و خشى الخروج منها.

أضاف ”عمرو سليم” خلال لقائه في برنامج «الستات» علي قناة «النهار» أن خلال هذه الفترة كان لديه بروفات ولم يستطع الذهاب إليه في المواعيد المناسبة، وأثناء المكالمة قال لي : «لما أبقى في الفورمة هقولك تيجي».

 

مفاجأة |تفاصيل جديدة حول مقتل صيدلي حلوان ولاء زايد
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، :" تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل الصيدلي ولاء زايد".

وأكدت القناة أن قضية مقتل الطبيب الصيدلي ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، تعود للواجهة مجددًا.

وأوضحت القناة أن محامي عائلة الطبيب الصيدلي ولاء كشف تفاصيل صادمة، عن الواقعة، وأن حماته كانت متسلطة وتعامله بقسوة، وكانت تهينه دائمًا وتستغله ماديًا.

 

أحمد موسى يبدأ حلقة اليوم بأغنية مصر التي في خاطري وفي فمي
بدأ الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية «صدى البلد»  بـ كورال غنائي لمجموعة من الأطفال يتغنون بأغنية «مصر التي في خاطري وفي فمي .. من منكم يحبها مثلي أنا».

 

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