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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة تصل لـ20% في أسعار أدوية الأمراض المزمنة.. فيديو

أدوية
أدوية

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الطبيب إذا كتب دواء على الصيدلي أن يصرف نفس الدواء، مضيفا:" الدواء الواحد يكون له أكثر من 12 دواء مثيل وهناك فارق بين المثيل والبديل".

 

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وقال محيي حافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  على الصيدلي أن يقترح مثيل وليس بديل للدواء ".

 

 وتابع محيي حافظ:" عانينا كثيرا من الدخلاء على مهنة الصيدلية، وهناك من يمارس مهنة الصيدلة وهو غير مؤهل، ولدينا قانون يجرم هذا الامر ويمنع مزاولة الصيدلة لمن هو ليس صيدليا".

 

 واكمل محيي حافظ:" مش من حق الصيدلي أنه يعطي المواطن الدواء البديل"، مضيفا:" ممنوع أخذ الحقن داخل الصيدلية وهذا امر غير مصرح به ".

 

 ولفت محيي حافظ: "أسعار الدواء يتم تسعيرها بشكل جبري  ولا تدعمه الدولة"، مضيفا:" صناعة الدواء تأثرت تأثرا شديدا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ".

 

 وتابع محيي حافظ:" تم زيادة أسعار الدواء في مصر 3 مرات أول مرة كانت في 2016  ثم 2017، وحاليا  هناك زيادة في أسعار 5% من حجم المستحضرات المتداولة، وحجم  الزيادة في أسعار أدوية الامراض المزمنة يتراوح من 15 لـ 20 % الدواء حاليا ، مضيفا:" 95 % من خامات الدواء مستوردة ومواد التعبئة والتغليف مستوردة من الخارج ".

 

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