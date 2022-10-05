زيادة تصل لـ20% في أسعار أدوية الأمراض المزمنة.. فيديو

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الطبيب إذا كتب دواء على الصيدلي أن يصرف نفس الدواء، مضيفا:" الدواء الواحد يكون له أكثر من 12 دواء مثيل وهناك فارق بين المثيل والبديل".

وقال محيي حافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" على الصيدلي أن يقترح مثيل وليس بديل للدواء ".

وتابع محيي حافظ:" عانينا كثيرا من الدخلاء على مهنة الصيدلية، وهناك من يمارس مهنة الصيدلة وهو غير مؤهل، ولدينا قانون يجرم هذا الامر ويمنع مزاولة الصيدلة لمن هو ليس صيدليا".

واكمل محيي حافظ:" مش من حق الصيدلي أنه يعطي المواطن الدواء البديل"، مضيفا:" ممنوع أخذ الحقن داخل الصيدلية وهذا امر غير مصرح به ".

ولفت محيي حافظ: "أسعار الدواء يتم تسعيرها بشكل جبري ولا تدعمه الدولة"، مضيفا:" صناعة الدواء تأثرت تأثرا شديدا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وتابع محيي حافظ:" تم زيادة أسعار الدواء في مصر 3 مرات أول مرة كانت في 2016 ثم 2017، وحاليا هناك زيادة في أسعار 5% من حجم المستحضرات المتداولة، وحجم الزيادة في أسعار أدوية الامراض المزمنة يتراوح من 15 لـ 20 % الدواء حاليا ، مضيفا:" 95 % من خامات الدواء مستوردة ومواد التعبئة والتغليف مستوردة من الخارج ".