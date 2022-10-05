عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا في خطر.. مسئول رفيع يكشف حجم الفوضى بموسكو

مسئول روسي رفيع يكشف
مسئول روسي رفيع يكشف حجم الفوضي في موسكو

قال أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، إنه يجب أن يتلقى الروس المزيد من المعلومات حول ما يحدث بالفعل في الخطوط الأمامية في أوكرانيا

وحسب “روسيا اليوم”، قال كارتابولوف، إن “وزارة الدفاع الروسية يجب أن تتوقف عن إخفاء المعلومات عن المواطنين وأن تكون أكثر صدقا في تقاريرها”.

وأضاف: “لا مزيد من الأكاذيب. لقد تحدثنا عن هذا من قبل. لقد تحدثت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير “آر تي” عن هذا الأمر مطولا، ولكن على ما يبدو، لم يصل هذا إلى آذان بعض القادة الأفراد”، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من مكتب الإعلام السوفيتي خلال الأشهر الأولى من الغزو النازي للاتحاد السوفيتي في عام 1941 قدمت معلومات أكثر مما يقال في تقارير وزارة الدفاع الروسية اليوم.

وقال كارتابولوف: “في كل تقرير قالوا إنه في مكان ما نتراجع، في مكان ما نصد بعناد هجمات عدو متفوق، في مكان ما تركنا مستوطنات”، مشددا على أنه عندما يقرأ الناس التقارير السوفيتية، فإنهم يفهمون أن الوضع صعب وأن البلاد في خطر.

روسيا في خطر

وأضاف أن روسيا أيضا في خطر اليوم وأن العدو موجود بالفعل على الأراضي الروسية، في إشارة إلى منطقة بيلجورود، حيث يزعم أن جميع القرى المتاخمة لأوكرانيا تقريبا قد دمرت، في حين تتعرض مدينة فالويكي لإطلاق نار مستمر من قوات كييف.

وأعرب كارتابولوف عن أسفه لعدم الإبلاغ عن أي من هذه المعلومات من قبل مصادر رسمية ومعرفة الناس بهذه الأمور من المحافظين وقنوات البرق والمراسلين العسكريين.

ضربة لـ روسيا.. زيلينسكي يعلن استعادة أوكرانيا مناطق جديدة في خيرسون

لأول مرة .. فيديو يكشف وضعًا كارثيًا لـ روسيا في أوكرانيا

وأشار كارتابولوف إلى أن “التقارير الصادرة عن وزارة الدفاع لا تغير محتواها”، محذرا من أن الروس “ليسوا أغبياء”.

وقال: “هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان المصداقية”.

وفي حين أن وزارة الدفاع الروسية تصدر تحديثات يومية على قناتها على “تلجرام”، وتبلغ عن عدد المقاتلين أو المعدات التي تم تدميرها من قبل العدو، إلا أنها نادرا ما تشير إلى عدد أفراد الخدمة الروسية الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح، أو مقدار المعدات العسكرية المفقودة في القتال.

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية روسيا وأوكرانيا كارتابولوف مجلس الدوما الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

موضوعات متعلقة

مؤتمر المناخ COP27 في مصر.. فرصة أخيرة لمنع كوارث عالمية من الوقوع.. اختبار حاسم لتعهدات خفض الانبعاثات.. وتمويل إجراءات التكيف أهم محاور النقاش

ضربة لـ روسيا.. زيلينسكي يعلن استعادة أوكرانيا مناطق جديدة في خيرسون

لأول مرة .. فيديو يكشف وضعًا كارثيًا لـ روسيا في أوكرانيا

بعد قرار أوبك.. الكونجرس الأمريكي يتهم بايدن بالفشل

صاعقة تضرب منزل بايدن .. الرئيس الأمريكي يروي حادثا عمره 15 عامًا

استطلاع صادم.. 90% من الأمريكيين يعانون تدهور الصحة العقلية

روسيا لـ دول أوروبا: واجهوا الحقيقة.. واعترفوا بخيانة حلفائكم

كوارث التعبئة في روسيا.. هل استدعت موسكو رجلًا أعمى للقتال بـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

الأكبر منذ كورونا.. ماذا يعني قرار أوبك + بخفض إمدادات النفط وما تداعياته؟

أشهر 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 110 آلاف جنيه في مصر| صور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

أسعار الذهب تتراجع 17 جنيهاً للجرام بنهاية تعاملات اليوم

فجرت قطار بضائع وأسلحة إسرائيلية| معلومات عن البطلة فرحانة حسين سالم

انفراجة مرورية بوسط القاهرة بعد فتح شارع 26 يوليو.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

تبكي عندما تتألم .. نصيحة من هاني الناظر للرجال المتزوجين

فائدة جديدة لعقار الفياجرا .. تعالج أشرس أنواع السرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب الأحمر يوميا ؟

فيديو

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ