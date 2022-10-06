فخري الفقي: المؤتمر الاقتصادي يستهدف التعرف على الآراء وأساليب التعامل مع الأزمات



قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي يجب أن يتضمن 3 محاور ، وهم الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والنفط ، وكيفية مواجهتها والدين وسعر الصرف وإعطاء أولوية لقطاعات التصدير.

وأضاف "فخري الفقي" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، ن المؤتمر الاقتصادي يفتح المجال للشباب لتكون لديه منصة وتطبيق إلكتروني لعرض أفكاره، متابعا: أن كل دول العالم تتأثر حاليا بالأزمة الاقتصادية الطاحنة.

واسترسل: الاقتصاد العالمي يدار حاليا بالمخاطر، ويجب أن يكون هناك أساليب وسيناريوهات للتعامل مع الأزمة الحالية.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي إلى جانب الحوار الوطني يستهدفان التعرف على الآراء ومختلف الاتجاهات.

