خبطتها غصب عني .. اعترافات المتهم بملامسة طبيبة في سوبر ماركت شهير

سيدة السوبر ماركت

أحال المحامي الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بطبيبة في سوبر ماركت شهير بأرض الجولف.

نص أقوال المتهم

س / وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة وذلك بأن قمت بملامسة مواطن عفتها على النحو المبين بالأوراق ؟

- ج / محصلش

- س/ ما الذي حدث إذا وما هي ظروف عرضك علينا؟

ج/ اللي حصل اني كنت شغال في سوبر ماركت دیلفیری وكنت في الفرع و خبطت فيها غصب عني علشان كنت بحاسب انا كمان علي الكاشير علشان انا شغال دليفري و انا مكنتش قاصد اخبط فيها و هو ده كل

اللي حصل

- س / متى وأين حدث ذلك ؟

- ج / الكلام ده حصل النهاردة حوالي الساعة 5 مساء في السوبر ماركت بمدينة نصر

- س / وما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

- ج / انا شغال هناك دليفري في سوبر ماركت

- س/ وما سبب قيامهم بضبطك ؟

- ج / هما مسكوني علشان افتكروا اني اتعرضت للبنت اللي جايه معايا

- س/ وهل القائم بضبطك قام بتفتيشك؟

- ج/ ايوة هما فتشوني في القسم

- س/ وما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش ؟

. ج/ هما مالقوش معايا حاجة

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم تحرش بالمتهم وهتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استطالت يده أماكن حساسة وأكدت التحريات أنه حال تواجد المجني عليها بالسوبر ماركت الشهير محل عمل المتهم لشراء متطلباتهم قام بملامسة أماكن حساسة وثبت بمطالعة المقطع المصور بإدارة المراقبة بمحل الواقعة صحة قيام المتهم بالواقعة.