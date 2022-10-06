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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 19 قطعة سلاح و36 متهما فى حملة أمنية بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 19 قطعة سلاح نارى وأبيض خلال حملة أمنية قامت بنطاق مديرية أمن القليوبية لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت الجهات المعنية التحقيق .

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تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية يفيد قيام حملة امنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين و إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية .


واسفرت الحملة عن ضبط 19 قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط  31 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة  بحوزة 36 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.


كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 7439 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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