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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 49 حالة تعد على الأراضي بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ الي أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 43 حالة تعدي بمساحة 8 ألاف و 799 متر مباني و6 حالات تعدي بمساحه 5 فدان و5 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

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كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 457 متر بمركز كفر صقر وعدد 2 حالة تعدي على مساحة 275 متر بمركز ديرب نجم و 3 حالات تعدي بمساحه 362 متر بمركز الإبراهيمية وعدد 3 حالات تعدي بمساحه 715 متر بمركز أبو حماد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

محافظ الشرقية الشرقية مخالفة الأراضى الزراعية إزالة التعديات التعديات على الاراضي الزراعية

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